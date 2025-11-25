Детокс лагери, наказания, лишения: Как да спасим децата от телефоните?

Как да се научат децата безопасно да боравят с новите технологии? Идват нови сложни въпроси от така или иначе комплицираното понятие "възпитание". Трудна задача, след като самите ние не можем да отговорим на въпроса колко часа на ден е нормално да се стои пред екран било то телефонен или на таблет.

Как се справят в Америка с това предизвикателство?

Около една четвърт от децата в Америка, които са на възраст под 12 години имат свой телефон. По данни на Pew Research, цитирани от БНТ, мнозинството родители на деца 12 или по-малка възраст искат законодателите и технологичните компании да наложат повече правила за създаване на безопасно място за деца. И докато законодателите работят частни инициативи предлагат решения.

Някои американски родители наемат треньори, които им помагат да научават повече за това как технологиите работят.

Други родители плащат хиляди долари децата им да посещават детокс лагери. Вашингтон Пост споменава за такъв лагер в Санта Барбара, Калифорния. Казва се „Reset Summer Camp.” В лагера в продължение на четири седмици дузина тийнейджъри живеят без какъвто да е досег до технологии. Цената е около осем хиляди долара на човек.

Ръководителят на лагера, който съществува от 2017-а Michael Jacobus казва, че според него част от проблемът е, че родителите дават на децата си смартфони прекалено рано и след това не успяват да контролират използването им.

Американската академия по психиатрия при подрастващите и децата казва, че бебетата от раждане до 18 месеца не трябва да прекарват каквото и да е време пред екран. От 18 до 24 месеца – един час или по-малко на ден като препоръката е да се гледа единствено образователно съдържание. От 2 до 5 години препоръката е за час или по-малко на ден и три часа през уикенда като отново образователното съдържание е за предпочитание.

Няма специфични насоки за децата над шест години, но от академията призовават родителите да ограничават дейностите, свързани с екрани и тези екрани да се изключват когато става дума за време със семейството и 30 минути преди сън.

Каква е реалността. В повечето случаи екранното време е над тези рамки - американските деца прекарват средно 4 часа на ден пред екран, като при тийнейджърите се говори за над 7 часа и половина на ден.