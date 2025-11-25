Най-лошият сценарий се сбъдна: Единствената рафинерия в Сърбия спря работа

Кризата с горивата в Сърбия се задълбочава. Единствената петролна рафинерия в страната е спряла работа.

Рафинерията в Панчево е спряла производството на горива, а инсталациите ѝ са влезли в т. нар. топла циркулация, съобщава N1.

"Топла циркулация" означава, че през системата циркулира еднократно количество суровина, за да се поддържа функционалността на системата.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

Рекорд в Сърбия: Цената на дизела стигна 3,50 лева

Сърбия има седмица да разреши кризата с горивата Свързани статии

Заради кризата Александър Вучич се обърна към нацията, казвайки, че рафинерията ще продължи да работи още 4 дни без лиценз.

"Рафинерията в Панчево е в процес на гореща циркулация и може да работи още четири дни без лиценз", потвърди сръбският президент. "Искаме да ви информираме, че рафинерията на НИС е в технологичен процес на така наречената топла циркулация. За да я преведем в един вид безшумна работа, тя все още не е спряна, но е по-нисък режим на работа в сравнение с обичайния. Имаме още четири дни до пълното спиране на Рафинерията, ако лицензът не бъде одобрен от OFAC", обясни той.

По думите на Вучич позицията на Сърбия става все по-трудна. Той добави, че "не сме нито виновни, нито длъжни да станем мишена".

"Девет месеца копирахме това, което нашите руски приятели искаха от нас, и стигнахме дотам, че санкциите бяха въведени, както очаквахме", посочи Вучич. "Страната ни е поставена в много трудна ситуация. Все още имаме днес и утре, за да се опитаме да получим оперативен лиценз. Дали ще го получим зависи от американците."

През последните два дни в Сърбия са се провели две спешни срещи във връзка с NIS, на които са се обсъждали запасите от петролни деривати и увеличеният внос, като медиите в страната предположиха, че държавата готви народа за "най-лош сценарий".

Прекратяването на работата на рафинерията би означавало, че вместо 70 до 80 процента от петролните деривати, с които този завод снабдяваше пазара, Сърбия ще трябва да внася 100% от дериватите от региона - Унгария, Румъния, България, Северна Македония.