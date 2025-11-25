Русия с масови атаки срещу Киев, поне шестима загинали

Русия днес извърши серия от атаки срещу Украйна, при които загинаха най-малко шестима души. Атакувани бяха градски сгради и енергийна инфраструктура, предаде Асошиейтед прес.

Двама души са загинали, а петима са ранени в Днипровски район в Киев, а жилищна сграда в централния Печорски район е сериозно повредена, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кичко, цитиран от Укринформ.

По-рано ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко каза, че при удар по нежилищна сграда в западния Святошински район в столицата са загинали четирима души и трима са ранени, припомня АП.

В части от столицата Киев бяха прекъснати водоснабдяването, електроснабдяването и отоплението. Видеозапис, публикуван в "Teлеграм", показа голям пожар в девететажна жилищна сграда в Днипровски район на Киев.

Министерството на енергетиката на Украйна също съобщи, че енергийната инфраструктура е била ударена, без да даде подробности за степента на щетите.

Службите за спешна помощ на Украйна съобщиха, че шестима души, включително две деца, са били ранени при руска атака срещу енергийната и пристанищната инфраструктура в региона на Одеса./БТА