Примерът на финландския президент Александър Стуб показва, че десетилетия неутралитет не са изкоренили корените на нацизма в тази страна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за YouTube канала на Френско-руската асоциация за диалог.

„Моят бивш колега Стуб, който беше външен министър на Финландия и след като стана президент, естествено играеше голф с Доналд Тръмп. Сега той се позиционира като експерт по всичко и по всякакъв начин, заемайки открито русофобски позиции. Дългите десетилетия неутралитет на Финландия не са задушили семената на нацисткото ѝ минало“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Лавров припомни, че Финландия, заедно с Хитлер, е участвала в окупацията на Съветския съюз, организирането на блокадата на Ленинград и е участвала в зверства и етническо прочистване.

„Но бях искрено убеден, че годините на неутралитет и добросъседство с Руската федерация са означавали нещо. Често посещавах финландски гранични градове, където се провеждаха заседания на Арктическия съвет. Жителите на граничните райони се посещаваха без визи, провеждаха филмови фестивали, фестивали на песните и танците и се радваха на семейни приятелства, както се казва сега. А после всичко това беше заличено за една нощ“, каза още Лавров.

„Не говоря за икономическите щети, за щетите върху човешките отношения, когато границата беше затворена. Сега започват да „помпат“ тази граница с инфраструктура на НАТО. Но русофобската идеология, напомнянето, че сме „откраднали“ нещо от Финландия – визирайки факта, че националистическият режим в навечерието на Втората световна война отказа да вземе предвид законните интереси на Русия за сигурност, когато военни части можеха да стигнат до Санкт Петербург за един ден. За една нощ този „генетичен код“ „излезе“ от Стуб, този спомен за желанието да „държи Русия под контрол“. Как се случва всичко това, как си го представя, не знам. Въпреки това, дори той наскоро каза, че все пак ще трябва да разговаря с нашата страна в даден момент“, добави Лавров.