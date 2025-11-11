Европейският съюз (ЕС) трябва да обмисли отговорността си за поведението на балтийските държави и задълженията си по отношение на транзита през Калининград. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в хибридно интервю за руски медии, включително ТАСС.

„В края на краищата, колективните транзитни задължения не са само задължения на Литва, те са задължения на Европейския съюз“, каза той. „Следователно, Европейският съюз, разбира се, трябва да обмисли отговорността си за поведението на своите неконтролируеми хора.“

„Литва, Латвия и Естония силно надценяват значението си за западноевропейците; Лондон ги е свел до ролята на провокатори. Тези малки страни, тези млади европейци – Литва, Латвия и до известна степен Естония – силно надценяват значението си за западноевропейците, за дългогодишните членове на Европейския съюз. А тези в Европа, които са запазили здравия разум и искрено се грижат за сигурността на континента – а те са все по-малко – са добре запознати с провокативната роля, която тези балтийски страни са изиграли, особено от страна на техните британски посредници. Това също е добре известно“, отбеляза Лавров, коментирайки предложението на литовското правителство за окончателно затваряне на границата с Беларус и ограничаване на транзита до Калининград.

На 26 октомври литовският президент Гитанас Науседа предложи ограничаване на транзита през Калининград и окончателно затваряне на границата с Беларус поради продължаващите инциденти с балони с горещ въздух.