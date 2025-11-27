Роналдо подари скъпи часовници на всички в националия

Звездата на Португалия Кристиано Роналдо подари часовници на всички свои съотборници от националния отбор, за да отпразнува победата им в Лигата на нациите през 2025 г., съобщава SIC Noticias.

40-годишният състезател на Ал-Насър е изненадал колегите си с лимитирана серия от избрания аксесоар, изобразени с герба на Португалската футболна федерация и трофея на Лигата на нациите.

Кристиано Роналдо зарадва своите съотборници броени дни преди квалификационния мач с Армения, спечелен с впечатляващото 9:1.

Роналдо се е обърнал към луксозна марка, която е създала лимитирана серия от 35 часовника. Моделът е със скелетизиран циферблат, герба на португалската федерация и трофея на Лигата на нациите, а на обратната страна е гравирано "Шампиони на Лигата на нациите - 2025".

Един от часовниците е бил изпратен и на семейството на Диого Жота - бившия полузащитник на Ливърпул, който загина трагично през лятото. /БТА