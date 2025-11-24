Беззъбите санкции на Америка срещу руския петрол

Миналият месец администрацията на Тръмп наложи нови санкции на двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, сигнализирайки за подновено желание да принуди Москва да седне на масата за преговори във войната си срещу Украйна. Но въпреки че тези мерки имат потенциал да навредят на руската икономика, колко щети ще нанесат ще зависи до голяма степен от един участник: Пекин. Китай е купил почти половината от петрола, изнесен от Русия през 2024 г., като е заобиколил съществуващите ограничения на Вашингтон. И сами по себе си новите санкции няма да направят много, за да подтикнат Китай да намали значително покупките си, пишат за Foreign Affairs старши анучни сътрудниците Ричард Нефю и Ерика Даунс.

Съединените щати наистина имат силата да променят сметките на Пекин. Ако американските власти заплашат да откажат на основните купувачи на руски петрол – и техните доставчици на услуги, като банките – достъп до финансовата система на САЩ, Пекин може да заключи, че каквито и спестявания да е получил от закупуването на руски петрол с отстъпка, не си струват разходите. Тогава може да спре да купува от Москва, лишавайки Русия от необходимите пари за военната ѝ машина. Дори ако Китай не спре напълно руския внос, Съединените щати биха могли да използват постоянен натиск, за да принудят Пекин да намали покупките или да постави условия за достъпа на Русия до приходите. Тогава Москва може най-накрая да бъде принудена да преговаря добросъвестно за прекратяване на войната в Украйна.

Ако Вашингтон не спре потока от енергийни ресурси от Китай към Русия, цялостният му ангажимент към санкции и други видове ограничителни политики ще бъде поставен под въпрос. Китай с право ще гледа на Съединените щати като на слабоволни, нежелаещи да се придържат към своите убеждения или ангажименти. А войната в Украйна ще продължи.

За да бъдат санкциите срещу Русия ефективни, Съединените щати се нуждаят от сътрудничеството на Китай. Но получаването на помощта на Пекин няма да е лесно. Русия играе ключова роля в енергийната система на своя съсед, като снабдява Китай с почти един от всеки пет барела петрол, които внася - повече от всяка друга страна - включително по-голямата част от вноса на петрол по тръбопроводи на Китай. Китайският външен министър Ван И подчерта значението на Русия на Конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари. На въпроса дали Китай би намалил покупките си на руска енергия, за да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, Ван отговори със собствен въпрос: „Ако Китай не внася петрол и газ от Русия, как би могъл да отговори на нейните нужди и да осигури нуждите на повече от 1,4 милиарда китайци?“

Китайските купувачи на петрол не са игнорирали напълно американските санкции, защото не искат да застрашат достъпа си до финансовата система на щатския долар. В отговор на последния кръг от ограничения, те спират покупките си, за да оценят рисковете и евентуално да изчакат насоки от Пекин. Възможно е също така да чакат Русия да преконфигурира своите мрежи за търговия с петрол, за да заобиколи новите санкции.

Но ако миналата практика е някакъв ориентир, поне някои от купувачите вероятно ще се върнат към закупуването на руски петрол. Това най-вероятно ще е така и за рафинериите „Чайник“. Тези рафинерии работят с малки маржове и могат да получат отстъпки за санкционирани барели, така че зависят от санкционирания суров петрол от Русия за оцеляването си. Ако новите санкции означават, че могат да си осигурят още по-големи отстъпки за руски петрол, те почти сигурно ще увеличат покупките си. Същото важи и за по-големите петролни компании и рафинерии, които са изправени пред ограничения.

За да бъдат санкциите срещу Русия ефективни, Съединените щати се нуждаят от сътрудничеството на Китай.

И все пак има причини, поради които Вашингтон не е санкционирал или предприел други действия срещу тези компании. По време на администрацията на Байдън, американските власти бяха загрижени, че ограничаването на руския (и иранския) износ на петрол ще повиши цените му; това безпокойство беше смекчено от настоящото свръхпредлагане на петрол. Сега Тръмп трябва да прецени важността на прекъсването на потока от руски петролен износ към Китай спрямо вредата, която подобно прекъсване би нанесло на други важни за него въпроси в отношенията между САЩ и Китай, като например поддържането на свободния поток на редкоземни елементи, продължаването на по-широкото търговско прекратяване на огъня и посещението в Пекин догодина. И като цяло Тръмп изглежда предпочита да запази „фантастичните си отношения“ с китайския президент Си Дзинпин, отколкото да се справи с руския износ.

Обърнете внимание на фактите. Съединените щати все още не са санкционирали китайски субекти за внос на втечнен природен газ от санкционирания от Русия проект Arctic LNG 2, въпреки че от август насам в Китай са доставени най-малко 11 танкера, пълни с такъв газ. Съединените щати също така се въздържаха от санкциониране на икономически и политически важни китайски субекти, което почти сигурно би предизвикало силна реакция от Пекин. Например, и двете администрации на Тръмп санкционираха дъщерни дружества на централни държавни компании, но не наказаха самите компании-майки. През 2019 г. Тръмп санкционира две дъщерни дружества на COSCO Shipping Corporation, третият по големина контейнерен превозвач в света и петият по големина оператор на пристанищни терминали, за обработка на ирански суров петрол, но остави компанията-майка незасегната. През 2025 г. Тръмп санкционира терминал, частично собственост на подразделение на Sinopec, най-голямата рафинерия в Китай, за приемане на ирански петрол, транспортиран на санкциониран танкер. Но санкцията не беше насочена към самия рафинериен гигант.

Дори ако Съединените щати се заемат сериозно с спирането на доставките на руски петрол за Китай, Вашингтон ще се затрудни да атакува всеки субект. Търговците на санкционирани горива са усъвършенствали способността си да усложняват прилагането на американските петролни ограничения. Например, Иран, който е под американски санкции, свързани с петрола, от повече от десетилетие, използва скрит флот и трансфери от кораб на кораб край бреговете на Малайзия и други страни, за да доставя ирански суров петрол до Китай. По подобен начин втечненият природен газ от проекта Arctic LNG 2 се стича до едно пристанище, което се управлява от държавното предприятие PipeChina в югозападния китайски град Бейхай.

Преследването на всеки отделен участник, който нарушава американските санкции, би било изключително трудно и отнемащо време. Но Съединените щати вероятно биха могли да спрат подобно укриване, като дадат пример с няколко компании и банки. В Китай има поговорка: убий кокошката, за да изплашиш маймуната; тоест, накажи едната страна, за да възпре другите да се занимават със същото поведение. И все пак, вместо да се насочва към кокошките, Вашингтон удряше комари - рафинериите за чайници и отделните кораби и корабособственици. Това се оказа недостатъчно, за да възпре Пекин от вноса на санкциониран петрол. За да създаде реално чувство за риск, Вашингтон трябва да даде приоритет на санкционирането на китайските финансови институции, които правят бизнес, макар и косвено, с Роснефт и Лукойл. Тръмп би могъл да направи това съгласно съществуващите санкционни правомощия, които дават на президента на САЩ възможността да определя дали институциите предоставят материална подкрепа на санкционирани от САЩ лица или организации. Ако намаляването на потока от руски петрол към Китай е основен приоритет за президента, той трябва да упражни това правомощие, като идентифицира и заплаши със санкциониране на всички организации в китайската финансова система, които имат връзки със санкционираните участници.

Този подход носи рискове.

Ако Китай продължи да купува петрол, предизвиквайки Съединените щати да разширят кампанията си за санкции, самото прилагане на санкциите би могло да разстрои международната финансова система. Ако големите китайски банки станат забранени за Съединените щати, тогава банките извън САЩ вероятно биха последвали примера им, разстройвайки световните финансови пазари. Но за щастие Съединените щати не са изправени пред избор „всичко или нищо“; самото сигнализиране за готовност за налагане на санкции на малка или средна китайска банка би могло да бъде достатъчно, за да убеди Пекин да работи със Съединените щати върху някакво решение, като например ограничаване на потока от руски петролни приходи обратно към Москва или ограничаване на това, което Русия може да купи с тези приходи.

Мерките, които Тръмп предприе срещу Роснефт и Лукойл, са ценно разширение на съществуващите усилия на Вашингтон. Но за да бъдат ефективни, той ще трябва да се заеме сериозно с прилагането им. В противен случай Китай ще продължи да омаловажава значението на американските заплахи – както по отношение на Русия, така и като цяло.