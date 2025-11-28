Крадци отмъкнаха охлюви за 90 хил. евро за ресторанти със звезда Мишлен

Крадци са откраднали фини френски охлюви на стойност 90 000 евро, предназначени за някои от най-престижните ресторанти в страната.
Производителят Жан-Матийо Доверн заяви, че е в "шок", след като е открил изчезването на 450 кг охлюви от фермата си в Бузи, в региона Шампан в Източна Франция.
Доверн е трябвало да достави пресните и замразени охлюви до ресторанти в целия регион за Коледа, включително в отличения със звезда Мишлен Domaine les Crayères в Реймс, който ги сервира в бутер тесто.
Кражбата е пореден удар за един затруднен сектор
Въпреки че французите консумират до 14 300 тона охлюви годишно, според Земеделските камари около 95% са вносни, главно от Румъния, Белгия, Турция, Унгария, Гърция и Индонезия.
Самата Франция има 271 ферми за охлюви, а фермата на Доверн, L’Escargot des Grands Crus, е една от най-известните.
"Започваме да ставаме известни и това със сигурност е привлякло мошениците", каза той пред Le Parisien.
Доверн твърди, че е загубил цялото си годишно производство при кражбата между неделя вечер и понеделник сутринта.
"Крадците прерязаха телената ограда, разбиха вратата с кирка, счупиха осветлението на сензора за движение и след това се вмъкнаха в хладилната камера. Много е изненадващо, защото откраднаха 450 килограма месо от охлюви. Невероятно е да са откраднали толкова много. Сигурно е заради много добре организирана мрежа."
Той каза, че има достатъчно охлюви за 10 000 хранения и добави в публикация във Facebook, че кражбата е "много тежък удар", оценявайки загубата на 90 000 евро.
Командир Реми Дюбоа, полицай, базиран в Еперне, заяви, че охлювите на Доверн "струват почти колкото шампанското". По думите му престъпниците изглеждат "опитни" и "професионални".
Доверн каза, че се е надпреварвал да изпълни ангажимента си да снабдява регионалните ресторанти за Коледа, като купува охлюви от други производители. Но не всички готвачи са доволни от това решение.
Сезар Петелот, собственикът и готвач в ресторант La Table du 18 в близкия Тур сюр Марн, обикновено сервира охлюви в бутер тесто с магданоз и конфи чесън. Но той каза пред телевизионната станция TF1, че ако охлювите не са от L'Escargot des Grands Crus, ще премахне ястието от менюто.