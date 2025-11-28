IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Зеленски е нелегитимен, но Русия иска мир

28.11.2025 | 14:08 ч. 29
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Русия иска да постигне напредък към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен лидер на страната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин казва, че за него украинското ръководство е нелегитимно, тъй като мандатът на Зеленски е изтекъл.

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение, докато тя се отбранява срещу Русия.

Това се случи Dnes

Русия Украйна Зеленски
