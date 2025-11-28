IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

САЩ спират за постоянно миграцията от страни от третия свят

Ще се сложи край и на федералните помощи и субсидии за тези, които не са граждани на САЩ

28.11.2025 | 12:22 ч. 11
САЩ спират за постоянно миграцията от страни от третия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят".

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно. 

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали. Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

Свързани статии

Тези коментари Тръмп направи, след като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

САЩ миграция Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem