Възпитателка от детска градина в Хърватия снимала порно с децата

У нея са открити съмнителни снимки на деца в училищна възраст, между 12 и 14 години

28.11.2025 | 21:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Възпитателка от детска градина в източната част на Хърватия е задържана в следствения арест по обвинения в разпространение на детска порнография.

Мярката ѝ за неотклонение е наложена с цел да се предотврати повторно извършване на престъплението или оказване на влияние върху свидетели, предаде медията от Загреб "Индекс".

Обвиняемата се намира в ареста от 4 ноември, като от същата дата официално е в отпуск по болест.

От полицията отказаха да предоставят повече подробности по случая, за да защитят самоличността на малолетните.

Според неофициална информация, у възпитателката са открити съмнителни снимки на деца в училищна възраст, между 12 и 14 години.

Твърди се, че тя ги е препращала на заинтересовани лица и уебсайтове за споделяне на педофилско съдържание.

