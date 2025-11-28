Четецът на мисли за $10 млн., който изплаши Барак Обама и Джо Роган

Всички знаят, че в днешно време трябва да се внимава с банковите данни. Нарежете старите извлечения. Редовно сменяйте паролата си. Пазете ПИН кода на банкомата си.

Това прави срещата с магьосника Оз Менталиста, известен още като Оз Пърлман, малко предизвикателна. През юни тази година 43-годишният американец („Оз“ се произнася като „clothes“, еврейско име, което означава „сила“) се появи в подкаста Joe Rogan Experience и позна ПИН кода на банкомата на водещия на живо в ефир, пише The Times.

Пърлман първо омекоти Роган с предварителна беседа за това как мъжете избират пароли (често избират възходящи числа и повтарящи се модели). След това, сякаш от нищото, той получи достъп до банковата сметка на Роган пред 50-те милиона слушатели. Повечето хора реагират на магическите трикове на Пърлман с „Уау!“ или „Невероятно!“, но не и Роган.

"Мисля, че реакцията на Джо Роган беше неочаквана и затова автентична", казва Пърлман. "Очевидно той не беше в течение на трика, което е това, което някои хора твърдят, когато видят нещо, което не могат да разберат. Той показа истински страх и объркване, последвани от гняв."

Роган не е единственият известен човек, който Пърлман е успял да впечатли. След като се появи на спортна конференция в САЩ с бившия президент Барак Обама, Пърлман се представи и каза на Обама, че може да чете мислите му.

Когато видите снимки на Пърлман с хора като актьора Хоакин Финикс, сър Ричард Брансън или Стивън Спилбърг, всички те изглеждат малко объркани, като че ли се питат:

"Всъщност, когато отидох на частния остров на сър Ричард, за да изнеса представление, той не беше особено разговорлив", казва Пърлман. "Когато сключваш сделки за милиарди долари и някой може да ти каже какво има в главата ти, това дава повод за размисъл, нали?"

Пърлман се нарича „водещият менталист в света“ (има осем милиона последователи в Instagram и награда „Еми“), въпреки че е наясно, че в Обединеното кралство хората може да си помислят, че това означава, че се съревновава с Ози Озбърн от периода, когато ядеше прилепи, или с Лиз Трус по време на мандата й на номер 10. "Менталист" е американски термин за магьосник, който симулира психически сили.

Пърлман е написал книга, озаглавена "Read Your Mind: Proven Habits for Success from the World’s Greatest Mind Reader" (Прочети мислите си: доказани навици за успех от най-големия телепат в света). Тя не е за четене на мисли. Тя се фокусира върху неща, свързани с неговите менталистки представления. Например как да използвате неговата „теория на ума“, за да разберете какво наистина мисли вашият партньор и да се насладите на по-щастлива връзка. Или как да се справите с отхвърлянето. В кариерата на Пърлман има много такива случаи.

Има една забавна история за най-голямата му фенка (майка му, която живее в Израел), която го убеждава да направи шоу пред публика в кюрдско село. Не само че Пърлман се бори с езиковата бариера, но след това е поканен на чай с възрастните хора от селото, които искат да му платят една трета от договорената сума.

Пърлман е усмихнат, чаровен и лесен за общуване. Освен това е много подреден и изглежда като корпоративен служител. Прилича удивително много на листовката на кухненската ми маса с изкуствено създадена снимка на ипотечен консултант на корицата. Всичко това е част от представлението.

„Това е моята марка“, казва той. „Когато общуваш със спортни или филмови звезди или в корпоративна среда, пълна с милиардери, искаш да се впишеш. Искаш хората да ти се доверят.“

Човек на действието

Не се заблуждавайте обаче, Пърлман е абсолютно алфа. В 5:30 сутринта в дома му в Ню Йорк Пърлман е станал и е на път за летището, за да се изяви пред 250 изпълнителни директори на инвестиционна банка във Финикс, Аризона. Той ще успее да се включи и в няколко телевизионни участия, но ще се върне в рамките на 24 часа, за да бъде грижовен баща на петте си деца на възраст от шест месеца до девет години. В даден момент той ще излезе да тича 20 мили.

Пърлман е известен ултрамаратонец и все още държи рекорда от 2022 г. за изминаване на 19 обиколки на Сентрал Парк (това са 116 мили) за 24 часа.

В книгата му има част за участието му в Спартатлон, ултрамаратон от 153 мили от Атина до Спарта в Гърция.

„Първия път, когато се опитах, се отказах“, казва той. „Болеше ме да виждам 60- и 70-годишни мъже, които бяха зад мен, да ме изпреварват и да финишират. Бяха ли по-физически подготвени или по-бързи от мен? Не. Те имаха по-голяма психическа устойчивост. Те успешно бяха заглушили вътрешния глас, който казваше: „Не мога да го направя.““ Пърлман завърши Спартатлона на следващата година.

За първи път се заинтересува от силата на ума на 13-годишна възраст, когато видя магьосник на работа по време на семеен круиз. Вкъщи в Мичиган, Пърлман научи няколко трика и попита местен италиански ресторант (той е роден в Израел, но се премества в Америка, когато е на три години) дали може да забавлява гостите. Те се съгласиха и скоро той започна да печели 50 долара на вечер, работейки по масите и усъвършенствайки невероятния си инстинкт за това, което правят и мислят хората.

Пърлман никога не е мислил, че може да стане професионален артист. Родителите му искали да си намери подходяща работа, затова той учил електротехника в Мичиганския държавен университет, преди да започне работа в Merrill Lynch на Уолстрийт в Ню Йорк.

Той се занимавал с магия като странична дейност и веднъж направил трик за финансовия директор на компанията, при който с едно щракване с пръсти превърнал няколко 5-доларови банкноти в каскада от 100-доларови банкноти. Финансовият директор го попитал: „Защо работиш тук?“ и това се оказало повратна точка. Пърлман напуснал банковото дело и станал един от най-търсените фокусници в Ню Йорк. Той вече печелел 1 милион долара годишно преди големия си пробив в „Америка търси таланти“ през 2015 г.

Може би най-удивителното постижение на Пърлман беше по време на участието му в шоуто на американския шок-водещ Хауърд Стърн през декември миналата година. Стърн беше приятел с американската актриса Валери Харпър (звездата от американския ситком от 70-те години „Rhoda“), която почина от рак през 2019 г. Преди смъртта си тя споделила на Стърн тайна кодова дума, която да се използва само след смъртта му, за да могат да се свържат в отвъдния живот. Пърлман я отгатна.

Как успява да направи тези невероятни трикове? Хората са направили необичайни твърдения в интернет: че Пърлман е платил на частен детектив да следи Джо Роган и да разбере ПИН кода му за банкомат. Или че хаква компютрите на хората (Пърлман е работил в техническия отдел на Merrill Lynch), за да открие информация, дори че е агент на Мосад.

Но нито едно наблюдение на движенията на очите или на телесните тикове не може да ви разкрие ПИН кода на банкомата на някого, нали?

„Това, което трябва да си зададете, е: ако аз направя слона в стаята да изчезне, той изобщо е бил там?“ казва той загадъчно.

Пърлман е голям фен на британските магьосници. Той е изнасял лекции в Magic Circle в Лондон и говори с ентусиазъм на фен за илюзиониста Дерен Браун и покойния магьосник Пол Даниелс. Но да си менталист е различно от – някои биха казали по-рисковано от – да изпълняваш сложните каскади на Браун или старомодните трикове на Даниелс, включващи, да речем, цилиндър и кърпички. Пърлман използва малко реквизит. Само той.