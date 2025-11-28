На 16 ноември експлозия повреди участък от железопътната линия между Варшава, Полша, и Люблин (близо до село Мика). Тази линия е стратегически важна, тъй като обслужва товари и доставки на помощи за Украйна. Според полското правителство това не е инцидент.

По думите на варшавското правителство това е бил "акт на саботаж", включващ поставяне на взривно устройство върху релсите, което ги е повредило, пише Брандън Уейхарт старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

От своя страна, руското разузнаване обвинява европейците в опит за действие под фалшив флаг. И в двата случая това нещо изглежда е в идеалния момент, за да разруши каквото и да е подобие на мир, останало на по-широкия европейски континент, като по този начин разшири войната в Украйна, в момент, когато краят на този конфликт изглежда на хоризонта.

При втори предполагаем саботаж, електропроводи по същия железопътен коридор – близо до Пулави, на около 50 км от Люблин – бяха унищожени, като на близките релси беше открито метално устройство. Няма съобщения за пострадали. Движението по паралелния релсов път беше поддържано, докато се извършват разследвания и ремонтни дейности за възстановяване на тази критична железопътна линия.

Тук обаче нещата стават интересни. Двете лица, арестувани от полските власти във връзка със саботажа, са украинци. Смята се, че са влезли в Полша от съседна Беларус.

От своя страна Киев настоява, че саботажът е извършен от името на Москва, но трябва да се отбележи, че както Русия, така и Украйна имат тревожна история на организиране на атаки под фалшив флаг, за да постигнат целите си.

Полша не знае кой е отговорен за саботажа

Така че, макар Русия да има мотив да атакува железопътната линия, за да прекъсне потока от критични стоки, влизащи в Украйна от съседна Полша, Украйна има личен интерес да настрои Полша срещу Русия още повече, отколкото вече го прави. В края на краищата, Украйна очевидно губи войната. Нещо повече, страната изчерпва парите си - една от причините, поради които Киев отчаяно иска Европа да прехвърли под неин контрол конфискуваните активи на стойност 140 милиарда долара.

Но ако може да се предизвика по-голям конфликт, в който НАТО прави нещо повече от просто предоставяне на логистична и разузнавателна подкрепа на Украйна, Киев смята, че националното му оцеляване би било гарантирано.

Варшава смята, че това е била Русия и затова проверява около 120 километра железопътна линия между мястото на инцидента и украинската граница. Това е разумна предпазна мярка.

Все пак е очевидно, че една от страните във войната в Украйна се опитва да провокира Полша (и, следователно, НАТО) към по-голяма война. Следователно, най-добрият начин на действие за Полша и НАТО би бил да не се хващат на въдицата . Дори да се знае, че Русия стои зад атаката, нищо не се получава, ако се намесва повече срещу Москва. Полша трябва да се съсредоточи върху укрепването на вътрешната си отбрана, без да попада в капана на предизвикването на по-широка война.

Самоличността на двамата арестувани украинци все още не е напълно разкрита от полските власти. Малко се знае за тях и причините им за извършване на саботажа. Освен това полските власти не са посочили дали знаят, че тези двама украинци са действали самостоятелно или по заповед.

Избягването на Трета световна война трябва да бъде целта

Нещата на континента стават все по-рискови. Варшава е оправдана да е ядосана и трябва да предприеме защитни стъпки, за да предотврати подобни атаки. Но полските лидери трябва да избягват да се поддават на желанието за ескалация. Подобен ход лесно би могъл да предизвика по-мащабен отговор на НАТО, което от своя страна ще предизвика трета световна война.

Избягването на този резултат, независимо кой е отговорен, трябва да бъде пътеводната звезда на Запада при сегашните условия.