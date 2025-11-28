Гуцанов: Кабинетът и мнозинството в парламента чухме хората, които излязоха на улицата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че не само кабинетът, но мнозинството в парламента са чули хората, които излязоха на протеста преди два дни, “Не трябваше да се стига до излизане, но в крайна сметка това са части от реалностите, в които ние се намираме”.

“Това също показва, че приказките, че едва ли не еднолично се взимат решенията или, че не се иска да се чуе опозиция или граждани - също не са верни. Видяхте, че веднага има реакция, която мисля, че наистина е правилна”, добави министърът.

Попитан относно предложените увеличения на осигурителната вноска и на данък "дивидент" в бюджета за 2026 г., Гуцанов призова първо финансовият министър, синдикати и работодатели да "изчистят" предложенията и тогава те да се коментират.

“Диалогът реално никога не е бил прекъсван. В сряда имахме Национален съвет за тристранно сътрудничество, присъстваха всички организации: и работодатели, и синдикати”, каза Гуцанов. По думите му конкретно за бюджета наистина е имало "определени напрежения и разминавания". Нека вижданията, обсъдени днес, да бъдат детайлизирани в цифри и тогава да ги коментираме, допълни той.

Преформатиране на социалната рамка

А дали има притеснение относно преформатиране на социалната рамка, министърът отговори отрицателно. Всички наши предложения бяха приети с пълно единодушие в Съвета за съвместно управление, припомни той и изброи предложенията на социалното министерство, сред които: увеличение на средствата за втората година майчинство от 780 на 900 лв.; увеличението от 50 на 75% на средствата от държавата, когато майките се връщат на работа; увеличението на минималната работна заплата от 1070 на 1213 лв.

За швейцарското правило при пенсиите вече никой дори не коментира - дали трябва или не трябва да се спазва, посочи министърът. Социалният министър добави, че не вижда и да има някой от протестиращите срещу бюджета, който да каже, че не е съгласен с повишаване на доходите, или с увеличението на майчинските или на средствата за една от най-уязвимите групи - пенсионерите, които са над два милиона и петдесет хиляди.

“Мисля, че всички партии в това управление сме обединени около тези социални виждания, така че нямам притеснения”, категоричен е Гуцанов.