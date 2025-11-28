Ще бъде ли доволен бизнесът от промените в бюджета?

Този протест е на недоволните граждани и предприемачи, тъй като техният глас не беше чут. Многократно заявяваната от нас позиция за непромяна на данъчно-осигурителния модел и неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест, премахване на автоматичните механизми за увеличаване на заплатите в публичния сектор просто не беше взета предвид и не бяхме изслушани, затова беше участието в протеста. В крайна сметка диалогът беше възобновен.

Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в "Денят ON AIR".

Според него е важен крайният резултат - бюджет, който да е полезен за икономиката и гражданите.

"В момента сме в напреднала бюджетна процедура. Имаме факти, които са неоспорими. Това, което се обсъждаше в Министерството на финансите, са различни мнения както на работодателите, така и на синдикатите. От мнозинството слушаха внимателно това, което предлагаме. Крайното решение е, че всички мерки са подходящи, но трябва да се види колко са реализируеми", допълни Иванов за Bulgaria ON AIR.

Казусът с данъчно-осигурителната тежест

Ще се изпратят предложенията, след което ще има втора среща, на която ще се определи кои могат да влязат за изменение в план-сметката на страната.

"Многократно в хода на изготвянето на бюджета беше казано, че няма да има увеличаване на данъчната осигурителна тежест, след това бяхме изненадани и затова беше нашата реакция. Смятаме, че в разходната част на бюджета с много малки реформи може да се намерят достатъчни резерви, за да не се налага увеличение на осигурителната тежест", коментира гостът.

Образованието е безспорен приоритет, но трябва финансирането да е свързано с резултати и да бъдат подпомогнати тези учители и училища, които дават резултати, категоричен е Иванов.

"Друго наше предложение - държавната администрация да внася своите осигуровки. Внасянето им и от държавните служители ще увеличи техните брутни възнаграждения, така ще се повишат и техните права", изтъкна той.