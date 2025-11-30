IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Божинов ридае за Михайлов: На всеки може да се случи ВИДЕО

Апелът ми е да сме сплотени и задружни, заяви той

30.11.2025 | 15:43 ч. 16
Стопкадър: БНТ

Стопкадър: БНТ

Бившата звезда на родния футбол - Валери Божинов, изрази подкрепата си през БНТ към Борислав Михайлов. Родната легенда бе приет в болница след инсулт по-рано през седмицата и сега нападателят му пожела бързо възстановяване. 

Божинов припомни на българите, че всеки може да бъде споходен от подобен проблем и в подобни моменти трябва "да се пазим и да се подкрепяме":

"Познавам г-н Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал. Това, което се случи с него е неприятно и тежко за цялата нация. Не го пожелавам на никого.

Свързани статии

Нека бъдем хора, защото това може да се случи на всеки. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. Нека бъдем едно цяло като нация.

Апелът ми е да сме сплотени и задружни. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война“, завърши през сълзи Божинов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Валери Божинов Борислав Михайлов инсулт БФС
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem