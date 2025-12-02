IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп определи войната в Украйна "бъркотия"

Вкарва до няколко седмици Националната гвардия в Ню Орлиънс

02.12.2025 | 20:33 ч. Обновена: 02.12.2025 | 20:36 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията. 

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана. 

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон. 

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом. 

русия украйна война доналд тръмп
