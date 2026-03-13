12-годишна почина след бой с връстничка

Полицията в град Атланта, в американския щат Джорджия, разследва смъртта на 12-годишна ученичка, след като майка ѝ заяви, че момичето е получило травми след бой с нейна връстничка, малко след като е слязло от училищния автобус. Момичето е идентифицирано като Джейда Уест.

От училището посочват, че инцидентът не е станал на територията на кампуса и се е случил извън учебно време.

Видеа, които се разпространяват в социалните мрежи, показват как Джейда Уест се бие с друга ученичка. Макар че на кадрите изглежда, че след сбиването тя успява да се изправи и да се отдалечи, малко по-късно е откарана по спешност в болница. Полицията във Вила Рика и прокуратурата преглеждат записите от боя, за да преценят дали има основание за повдигане на обвинения. Семейството на Джейда е поискало видеото да не бъде показвано.

Майка ѝ Рашунда Маклендън казва, че все още не може да приеме загубата на единственото си дете.

"Не разбирам", казва тя.

По думите на майката Джейда току-що била започнала училище в Mason Creek и още от самото начало се сблъсквала с тормоз.

На 5 март, по информация на семейството, Джейда се скарала с друго момиче в училищния автобус, а спорът по-късно прераснал във физически сблъсък близо до дома им. Един от приятелите на Джейда изтичал до къщата, за да извика майка ѝ, а Маклендън веднага се втурнала към мястото.

"И тя беше на земята. Не дишаше", спомня си майката през сълзи, цитирана от Fox5.

Момиче, което било на мястото, ѝ казало, че Джейда първа е ударила.

Джейда първо е откарана в Tanner Medical Center, а след това е преместена в детската болница Scottish Rite, където е починала в неделя. Семейството ѝ все още очаква резултатите от аутопсията.

"Ядосана съм. Трябва да учим децата си. Ядосана съм. Какво стана с любовта? Загубихме любовта си, хора. Учете децата си да обичат", казва Маклендън.

Засега все още не е ясно какво точно е довело до боя.

"Искаме справедливост за племенницата ми. Това трябва да спре. И ние ще продължим да повтаряме името на Джейда Уест", казва лелята на Джейда.

Семейството поставя и въпроса защо другото момиче изобщо е било допуснато в училищния автобус, тъй като според тях тя не живее в квартала и не слиза на спирката, където е станал инцидентът.

След смъртта на ученичката, училищната система на окръг Дъглас разпространи официална позиция, публикувана от медията: "Училищната система на окръг Дъглас е дълбоко натъжена от смъртта на ученичка от Mason Creek Middle School. Изказваме искрените си съболезнования и отправяме молитвите си към семейството и близките ѝ в този труден момент. Тя ще бъде запомнена от своите учители, съученици и всички, които я познаваха. Благополучието на нашите ученици и служители е от първостепенно значение за училищната ни система. Всяка ситуация, довела до нараняване на дете, е нещо, към което подхождаме с най-висока степен на спешност. Този инцидент не е станал на територията на училището и не се е случил по време на учебните занятия, като няма нищо, което да показва връзка с дейности в кампуса. Поради тази причина случаят е под юрисдикцията на полицейското управление във Вила Рика. За да защитим личното пространство на ученичката и нейното семейство, в момента не можем да споделим допълнителни подробности. Осъзнаваме, че тази загуба се усеща дълбоко в цялата ни училищна общност. Във вторник в Mason Creek Middle School ще бъде на разположение кризисен екип от психолози и консултанти, който да помага на скърбящите ученици и служители и да осигури пространство за подкрепа и грижа. Училищната система на окръг Дъглас и Mason Creek Middle School остават напълно ангажирани с това да осигуряват безопасна и подкрепяща среда за всеки ученик, поверен на грижите ни."