Арестуваха мъж, откраднал пенсията на 96-годишен

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, откраднал пенсията на 96-годишен дядо, съобщиха от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства на 10 март в жк „Лагера“ в София обвиняемият е отнел парична сума от 1425 евро от владението на възрастния човек. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, 42-годишният обвиняем е осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода” не по-малко от една година ефективно. Той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.