Greesh представят песента "Без лица"

Днес, навръх "фаталния" петък 13-и, излиза четвъртият поред сингъл на Greesh, част от албума "Ще лъжеш ли". Песента "Без лица" и видеоклипът към нея ще имат своята премиера и на живо днес от 20 ч. в Rock Bar Download в Пловдив. Публиката ще може да гледа клипа на голям екран, а музикантите ще разкажат повече за създаването на парчето, което повдига важен социален проблем - загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

Новият сингъл е част от втория албум на квартета Greesh. Парчето излиза по-малко от месец след финала на успешното им зимно турне, с което групата представи "Ще лъжеш ли?" в десетки градове в България.

Подобно на други песни в албума, "Без лица" е вдъхновена от важна социална тематика - за това как младите хора заминават за чужбина в търсене на по-добро бъдеще. Идеята на видеоклипа, дело на Алекс Генчев, Гриша Георгиев и Калина Кильовска, е да покаже колко е важно човек да запази себе си и идентичността си въпреки трудностите, които животът поднася. Специално участие във видеото вземат много ученици и студенти, които подсилват емоционалния заряд. Част от кадрите са заснети в известния пловдивски бар Rock Bar Download. Мястото не е случайно, тъй като именно на тази сцена групата за първи път представи на живо албума си "Ще лъжеш ли". Останалата част е заснета в "НАР" - новото пространство за осъществяване на идеи и изкуство в София.

Текстът на парчето в стил гръндж е на Гриша Георгиев (вокал, бас и китари). Музиката и аранжиментът са създадени заедно с Никола Джоков, който е и на барабани и клавишни. Записът и миксът са поверени на Борис Спасов / Жак, а мастерингът - на Младен Димитров / Mr. Moon.

Записът на новия сингъл е осъществен още миналото лято в студио "Sound Temple" в Пловдив, където групата създава и останалите парчета от албума (с изключение на "Нямам нищо за теб", което е записано в студиото на Народно читалище "Дружба" в Харманли).

"Без лица" може да бъде слушана в YouTube и Spotify. Песента ще има своята премиера и на софийска сцена по време на концерта на Greesh в Mixtape 5 на 24 април от 21 ч. Преди тях ще излязат момчетата от новата банда You Died Yesterday.