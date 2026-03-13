Тръмп пред Г-7 за Иран: Отървах се от рак, който заплашваше всички

По време на виртуална среща пред лидерите на Г-7 американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран е "на път да се предаде“, съобщава агенция Axios, позовавайки се на трима служители от страните от Г-7, информирани за съдържанието на разговора.

Според доклада, Тръмп е казал пред лидерите, че се е "отървал от рак, който ни заплашваше всички“. Републиканецът се е похвалил с резултатите от операция "Епична ярост“ по време на разговора на Г-7 в сряда сутринта.

Тръмп казал, че "никой не знае кой е лидерът, така че няма никой, който може да обяви капитулация“, подигравайки се със слуховете, че новият лидер Моджтаба Хаменей е в кома и ежко състояние.

"Ние напълно унищожаваме терористичния режим на Иран – военно, икономически и по всякакъв друг начин. Имаме несравнима огнева мощ, неограничени боеприпаси и колкото си искаме време. Вижте какво се случва днес с тези побъркани негодници. Те убиват невинни хора по света от 47 години, а сега аз, като 47-ият президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест е да го направя", написа след това Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар извън редовното работно време. В петък Тръмп нарече иранските лидери "луди негодници“ и каза, че е за негова голяма чест да ги убие, докато войната в Близкия изток наближава двуседмичната си граница с тежки размени на удари с дронове и ракети в целия регион.