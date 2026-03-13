BGONAIR Live Новини Днес | 102

Актриса от филми за възрастни влезе в Сената в Колумбия, порното я научило на политика

Амаранта Ханк припомни за Чичолина в Италия и Ивете Лурс от Нидерландия

13.03.2026 | 18:00 ч. 8
Снимка: Facebook/Amaranta Hank

Снимка: Facebook/Amaranta Hank

Миналата неделя, 8 март, в Колумбия бяха проведени избори за членове на Сената (горната камара на колумбийския парламент), по време на които внимание привлече кандидатурата на Амаранта Ханк – бивша актриса от филмите за възрастни, която успя да спечели място в Сената заради членството си в коалицията "Исторически пакт", свързана с правителството на Густаво Петро.

При 90% преброени бюлетини, коалицията печели 22,84% от гласовете, което се равнява на повече от 4 милиона гласа, осигурявайки ѝ 25 банки в 108-местния Сенат. Сред тях е и Ханк.

Влизането ѝ в политическия живот повдигна дебат относно това доколко етично е кадри от порноиндустрията, било то и бивши, да участват под една или друга форма във вземането на отговорни решения за бъдещето на страната.

Според самата Ханк обаче фактът, че е била част от този бранш ѝ е помогнал "да разбере по-добре правенето на политика". Освен това тя обясни, че секс работниците генерират заетост и също имат принос във формирането на брутния вътрешен продукт на страната.

В заключение Амаранта Ханк даде за пример и други жени в политиката, които преди това са били порно актриси, изтъквайки Чичолина в Италия и Ивете Лурс от Нидерландия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Колумбия Сенат порноактриса Амаранта Ханк
