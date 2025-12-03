IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Журналист бе убит в ивицата Газа

Друг журналист е бил ранен при удар с дрон в град Хан Юнис

03.12.2025 | 08:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Палестински журналист беше убит при израелска атака в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на информация в местни медии.

Друг журналист е бил ранен при удар с дрон в град Хан Юнис в южната част на територията, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Говорител на израелската армия заяви, че въоръжените сили разследват тази информация.

Според УАФА името на убития журналист е Махмуд Уади. Местни медии съобщиха, че той използвал дрон с камера в работата си за различни медии.

Комитетът за защита на журналистите твърди, че от началото на конфликта в ивицата Газа преди повече от две години са били убити над 200 журналисти.

От 10 октомври е в сила примирие между Израел и палестинската военна групировка „Хамас“, но продължават да се случват фатални инциденти, посочва ДПА.

Израел многократно е обвинявал журналистите в ивицата Газа, че работят за „Хамас“, пише БТА.

