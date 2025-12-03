IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десетки хиляди жители на Газа се нуждаят от незабавна медицинска евакуация

Стотици вече са загинали, докато са чакали

03.12.2025 | 08:37 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Официален представител на „Лекари без граници“ призова държавите да отворят вратите си за десетки хиляди жители на Газа, които спешно се нуждаят от медицинска евакуация. Организацията предупреди, че стотици вече са загинали, докато са чакали.

„Нуждата е наистина огромна“, каза Хани Ислеем, координатор на медицинските евакуации от Газа за организацията, известна с френската си абревиатура MSF.

Броят на пациентите, приети от държавите досега, остава „една капка в океана“, заяви Ислеем в интервю за АФП.

Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че над 8 000 пациенти са били евакуирани от Газа от началото на войната след атаката на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 г.

СЗО посочва, че повече от 16 500 пациенти все още се нуждаят от лечение извън палестинската територия.

Говорейки в централата на MSF в Женева след като придружи сериозно болни и ранени деца от Газа до Швейцария за лечение, Ислеем каза, че тази цифра се основава само на регистрираните за медицинска евакуация пациенти и че реалният брой е по-висок.

„Нашата оценка е, че е три до четири пъти по-голям от тази цифра“, каза той.

Досега над 30 държави са приели пациенти, но само няколко, включително Египет и Обединените арабски емирства, са приели големи бройки.

В Европа Италия е приела над 200 пациенти, докато големи страни като Франция и Германия досега не са приели нито един, пише БГНЕС.

Тагове:

Газа медицинска евакуация
