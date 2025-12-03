Путин накара Уиткоф и Кушнер да чакат близо три часа за среща, която доведе... до нищо

Русия отхвърли ревизираното мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, след като петчасовите разговори между президента Владимир Путин и представители на САЩ не доведоха до пробив.

Срещата, на която присъстваха специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Кушнер, се проведе, след като руският президент обвини европейските страни, че се опитват да саботират мирните преговори с "абсолютно неприемливи" искания. В забележки, които подсказваха малка надежда за скорошен напредък към мир, Путин заяви, че Русия е "готова" да води война в Европа.

"Не планираме да воюваме с Европа", каза той. "Но ако Европа иска и започне, ние сме готови още сега."

Уиткоф и Кушнер бяха принудени да чакат близо 3 часа, преди да получат аудиенция от руския лидер. През това време Путин държа ключова реч на инвестиционен форум на няколко мили от Червения площад.

Кремъл заяви, че срещата между САЩ и Русия ще се проведе след 17:00 ч. московско време. Но близо час след посочения час Путин тъкмо завърши речта си, в която заплаши Европа, а Кремъл подчерта по-рано, че Путин има натоварен график във въпросния ден.

Оставянето на делегациите да чакат и насрочването на други събития са тактики, които руският лидер е използвал преди това, за да се опита да вземе надмощие в преговорите.

"Путин има и няколко работни срещи днес и късно вечерта очакваме той да даде интервю за индийски медии", каза по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Срещата започна около 19:00 часа местно време, а Кремъл потвърди, че разговорите са приключили около полунощ

Юрий Ушаков, помощник на Кремъл, нарече срещата "полезна, конструктивна и смислена". Но добави:

"Не сме по-близо до разрешаването на кризата в Украйна и има много работа за вършене."

Ушаков каза, че двете страни са се съгласили да не разкриват същността на преговорите. Въпреки че "имаше някои точки, по които можехме да се споразумеем", Путин "не скри нашата критична, дори негативна позиция по редица предложения", добави той.

US-Russia peace talks on Ukraine described as “constructive” but yield no breakthrough, Kremlin adviser Yuri Ushakov says. A five-hour meeting in Moscow with Trump envoy Steve Witkoff failed to resolve core territorial disputes, though both sides discussed multiple potential… pic.twitter.com/OJYrmfRNkq — India Today Global (@ITGGlobal) December 3, 2025

Говорейки в Белия дом, Тръмп каза, че войната в Украйна е "бъркотия", добавяйки, че "нашите хора са приключили в момента в Русия".

"Опитваме се да уредим това", каза той.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ, заяви, че САЩ са "постигнали известен напредък" в преговорите с Русия.

"Приближихме се, но все още не сме стигнали до целта", заяви той пред Fox News във вторник. "Ако те [Русия и Украйна] решат, че не искат да прекратят войната, тогава войната ще продължи, но ние ще се опитаме да я сложим до край и мисля, че президентът трябва да бъде похвален за това, а не атакуван или критикуван."

След срещата си с Путин се очакваше Уитков и Кушнер да се срещнат с президента Зеленски в Брюксел, за да го информират за хода на разговорите. Това обаче не се случи - още едно доказателство, че преговорите не са довели до напредък.

Двамата бизнесмени бяха посрещнати на московското летище Внуково от Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд, след като долетяха със самолета на Уитков от Флорида. Докато Дмитриев разведе двамата американци из Червения площад, Путин на друго събитие в Москва. Той присъстваше на инвестиционна среща на върха, където направи осъдителна оценка на европейските усилия за прекратяване на войната.

Путин изглежда отхвърли ревизираното мирно споразумение, обвинявайки европейските съюзници на Украйна, че са "целили единствено едно нещо - да блокират напълно целия мирен процес и са поставили искания, които са абсолютно неприемливи за Русия".

Той също така заплаши да атакува търговски кораби, принадлежащи на съюзници на Украйна, след като танкер под руски флаг, натоварен със слънчогледово олио, беше ударен от дрон край турския бряг.

Той отново обяви победа в битката за Покровск, след като Москва публикува видео на войски, за които се твърди, че издигат руския флаг на централния площад на източноукраинския град.

Киев оспори твърдението, обвинявайки Путин, че се опитва да повлияе на мирните преговори, но той настоя, че градът е в руски ръце и покани чуждестранни журналисти да "посетят град Красноармейск и да видят със собствените си очи", използвайки руското име на Покровск. Той каза, че това е „добра основа за решаване на всички задачи, поставени в началото на специалната военна операция“.

След коментарите му, очевидно осъждащи украинското контрапредложение на 28-точковия мирен план, договорен на тайни преговори в Маями през октомври, Путин смекчи подхода си по време на срещата с Уиткоф и Кушнер в Кремъл. В уводните си думи, записани от руската държавна телевизия, Путин каза, че е "доволен" да види двамата американски преговарящи.

"Разходихте се из града", каза Путин. "Това е великолепен град."

GOOD SIGN RUSSIA 🇷🇺 In case you missed it, U.S. Special Envoy Steve Witkoff and President Trump’s son-in-law Jared Kushner spotted having dinner and walking around tonight in Moscow, accompanied by Kirill Dmitriev. pic.twitter.com/VagH5wWWs3 — Jack Straw (@JackStr42679640) December 3, 2025

28-точковото мирно споразумение, изтекло миналия месец, отразяваше точно исканията на Кремъл, принуждавайки Украйна да се откаже от територия и да ограничи размера на армията си, като същевременно наблягаше на търговските възможности между Русия и САЩ. Преди Кушнер и Уиткоф да пристигнат, Дмитриев сподели генерирано от изкуствен интелект видео на тунел под Беринговият проток, свързващ Русия и Северна Америка, концепция, която той предложи по време на срещата на върха в Аляска през август.