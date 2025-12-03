IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски се връща у дома: Уиткоф отмени срещата си с него в Брюксел

Двамата трябваше да се срещнат след разговорите в Москва с Путин

03.12.2025 | 10:48 ч. Обновена: 03.12.2025 | 10:49 ч. 11
Снимка: БГНЕС

"Според източници срещата в Брюксел е отменена. Зеленски се връща у дома", пише Рафоглу в профила си в Х.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че американските представители са обещали след преговорите в Москва да се върнат веднага във Вашингтон.

Вчера в Кремъл се проведоха преговори между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф.

Според Ушаков темата на разговора е била същността на плана на президента Доналд Тръмп, а не конкретни предложения. Той добави, че засега не са постигнати компромиси и среща между лидерите на Русия и САЩ за момента не се планира.

На въпрос как са се променили перспективите за мир след преговорите, Ушаков заяви: "Определено не са се отдалечили."

Володимир Зеленски Владимир Путин Стив Уиткоф Русия Украйна САЩ мир Войната в Украйна
