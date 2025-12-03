Русия: Мирът не е по-близо след разговорите със САЩ

Разговорите в Москва между Русия и Съединените щати не доведоха до пробив.

Във вторник Владимир Путин прие Джаред Кушнер, по-известен като зет на Тръмп, и специалния пратеник Стив Уиткоф в Кремъл за среща с висок залог, целяща да прекрати войната след седмици преговори.

След срещата, продължила над пет часа, помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че "не е постигнат компромис“ по ключовия въпрос за територията и че страните не са "нито по-далеч, нито по-близо до разрешаване на кризата“.

"Досега не сме намерили компромис, но могат да бъдат обсъдени някои американски решения“, каза Ушаков.

Кушнер и Уиткоф са представили на Путин нов американски мирен план, след като първоначалната версия предизвика опасения в Киев и в Европа, че прави твърде много отстъпки на Москва.

Руският президент поиска Киев да се откаже от териториите, които руснаците твърдят, че са техни. Кремъл също така отхвърля всякакви европейски сили в Украйна, които да наблюдават примирието.

"Досега не сме намерили компромис, но някои американски решения могат да бъдат обсъдени“, каза Путин.

"Имаше някои точки, по които можехме да се споразумеем. Президентът не скри нашата критична, дори негативна позиция по редица предложения", каза Ушаков, пише The Telegraph.

След срещата съобщението дойде и от украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че може скоро да се срещне с представители на САЩ, за да обсъди ситуацията.

"Европа трябва да вземе решения относно замразените активи на Русия, докато Украйна преговаря за територии и гаранции за сигурност, заяви украинският президент", написа Зеленски в Х и добави. че очаква гаранции за сигурност от САЩ и Европа.

"Най-чувствителните и най-трудните въпроси са за териториите, за замразените активи. Не мога да говоря от името на европейските лидери за замразените пари в Европа. Мога само да споделя моето мнение и те могат да ме подкрепят", добави украинският президент.

There will be no simple solutions to ending this war. We understand what is happening. We understand who we are dealing with. The issue is not the difficulty of making decisions. I am capable of making them. What matters is that everything is fair and transparent. That there are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025