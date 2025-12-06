Възраждането на военните кораби в Европа води до завръщане на британските корабостроители

През 1976 г. заварчикът Фил Макклийн печели наградата „Чираци на годината“ в корабостроителницата на Harland and Wolff в Белфаст, Северна Ирландия. Той следва стъпките на баща си и дядо си, които също са работили в доковете, известни с построяването на военни кораби от Втората световна война и „Титаник“, пише Bloomberg.

Сега именно поколението на Макклийн стои зад амбициите на Обединеното кралство за корабостроене, подхранвани от многомилиардна европейска кампания за превъоръжаване, целяща да противодейства на заплахите от врагове, включително Русия.

След години на застой в корабостроителниците в Обединеното кралство, следващото предизвикателство е да се строят военни кораби достатъчно бързо и да се намерят достатъчно работници, които да вършат работата.

През септември Обединеното кралство подписа сделка с Норвегия на стойност 10 милиарда британски лири (13,3 милиарда долара) за построяването на поне пет фрегати тип 26. Британският премиер Киър Стармър заяви, че се надява поръчката да бъде „първата от многото“, което сигнализира за стремеж към повече договори за отбрана.

Турция и Холандия също биха могли да сключат сделки с Обединеното кралство за военни кораби.

В края на 30-те години на миналия век корабостроителната индустрия на Обединеното кралство процъфтява

на фона на натиска върху Кралския флот да се разшири и модернизира. Малко след Втората световна война поръчките се забавят, а по-късно конкуренцията от страна на по-големите корабостроителници на Япония и Корея принуждава сектора да упадне. Военноморските сили също се свиват, тъй като разходите за отбрана спаднаха от рекордните 7% от БВП през 1955 г. до очакваните 2,4% днес.

„Преди век Великобритания беше водеща световна корабостроителна нация“, каза Андрю Ламбърт, професор по военноморска история в Кингс Колидж Лондон. „Преследването на евтини кораби и забавянето на поръчките за военни кораби наруши тази система.“

Миналата година цялата корабостроителна индустрия в Обединеното кралство генерира икономически продукт в размер на 2,7 милиарда паунда, което представлява 0,1% от общия БВП на Обединеното кралство, според доклад на библиотеката на Камарата на общините . Но това е увеличение със 72% спрямо 2019 г., се казва в доклада.

През последното десетилетие Babcock е инвестирала над 200 милиона паунда в корабостроителницата си Rosyth в Шотландия.

Тази година BAE Systems Plc откри корабостроителница в Глазгоу, достатъчно голяма, за да построи две от 150-метровите фрегати Type 26 една до друга под навес, вместо на открито в шотландското време. Инвестицията от 300 милиона паунда е увеличила капацитета на BAE, подобрила е ефективността на производството и е създала по-добри условия на труд, каза Джен Блий, директор по производството на военноморски кораби в BAE Systems.

Говорителка на BAE заяви, че в корабостроителната си академия има 650 чираци и очаква да има около 850 служители в ранна кариера, когато програмата Type 26 достигне своя пик.

Испанската корабостроителна компания Navantia харчи 115 милиона паунда за модернизиране на британските си корабостроителници.

През януари тя спаси четирите британски корабостроителници на Harland and Wolff за 93 милиона паунда (126 милиона долара). Очаква се договор с британското правителство за изграждане на три 216-метрови кораба Fleet Solid Support за 2 милиарда паунда да зареди тези корабостроителници поне до 2031 г.

За да се избегнат забавяния, докато корабостроителниците се ремонтират, Navantia извършва част от работата по първия кораб Fleet Solid Support в Испания. Компанията ще увеличи дела на Обединеното кралство в производството на вторите два кораба, за да компенсира това, съобщиха от компанията. Сглобяването, интеграцията и доставката, най-ценната фаза на производство, ще се извършват в Белфаст и за трите кораба.

Конкуренцията за европейски поръчки е ожесточена. Италианската Fincantieri SPA , френската Naval Group SA и други световни корабостроители също съживяват корабостроителниците и подписват чуждестранни договори.

„Великобритания трябва да избягва подходи на бум и спад в корабостроенето“, каза Ламбърт. „Стабилна програма за дългосрочно строителство и ремонт, с капацитет за посрещане на чуждестранни поръчки, би била трамплинът за възраждане.“

Състоянието на корабостроителната индустрия в Обединеното кралство е подобие на американската, която също се бори да се развие и обучи достатъчно работници предвид нарастващото господство на Китай в корабоплаването.

„Както показа Втората световна война, твърде късно е да се засилват усилията, след като възникне конфликт“, каза Дейвид Андрюс, професор по инженерно проектиране в Университетския колеж в Лондон. „Необходимо е огромно увеличение на проектантските и инженерни възможности в Министерството на отбраната и индустрията, ако искаме да се издигнем, за да се справим адекватно с очакваното увеличение на морските конфликти.“

Navantia кандидатства за построяването на шест многофункционални ударни кораба, които правителството иска да бъдат доставени до средата на 30-те години на 21-ви век, както и за други договори извън Обединеното кралство.

Компанията е уверена в инвестициите си в британско корабостроене на фона на рязкото увеличение на разходите за отбрана в цяла Европа, заяви главният изпълнителен директор на Navantia UK Донато Мартинес.

Северна Ирландия е имала най-високото ниво на безработица в Обединеното кралство през трите месеца до септември - 26,8%, според данни на Националната статистическа служба.

Когато МакКлийн започна работа, каза той, в доковете в Белфаст е работело 10 000 души. Сега около 1100 души работят в четирите корабостроителници на Навантия, въпреки че компанията твърди, че този брой почти ще се удвои до началото на 30-те години на 21-ви век - включително чираците заварчици, които МакКлийн ще обучава в Белфаст.