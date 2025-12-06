Южна Корея започва първата си програма за ракети „въздух-въздух“

Администрацията на Програмата за отбранителни закупки на Република Корея обяви официалното стартиране на програма за разработване на местна управляема ракета клас „въздух-въздух“ с малък обсег за новия изтребител от пето поколение KF-21 . Програмата на стойност 435,9 милиарда вона (296 милиона долара) ще се ръководи от Агенцията за развитие на отбраната, като се очаква да участват и местни изпълнители в областта на отбраната, включително LIG Nex1 и Hanwha Aerospace. Програмата е специално предназначена „за диверсифициране на оръжейните системи и увеличаване на износа на оръжие“, според администрацията, в момент, когато бойният авиационен сектор на Южна Корея продължава да укрепва позициите си на световните пазари. Американският AIM-9X и германският IRIS-T преди това бяха разглеждани като основно въоръжение клас „въздух-въздух“ за KF-21, като разработването на гениална ракета потенциално би подкопало експортните планове и за двата типа ракети, пише MWM.

Необходимостта от осигуряване на съвместимост с KF-21 означава, че новата ракета ще трябва да има изрязани крила, за да може да бъде поставена във вътрешните си оръжейни отсеци, подобно на американската ракета „въздух-въздух“ AIM-9, която трябваше да бъде модифицирана с такива крила, за да се разработи вариантът AIM-9X, съвместим със стелт изтребителите F-22 и F-35. Въпреки че се очаква KF-21 да бъде основният самолет, който ще интегрира новия тип ракета, интегрирането на съвременни мерници, монтирани на нашлемник, върху местните леки изтребители FA-50 и върху доставяните от САЩ изтребители F-16, тъй като те бъдат доведени до стандарта F-16V , би могло да позволи на тези самолети също да интегрират ракетите. Изтребителите от пето поколение F-35 и модернизираните изтребители F-15 във ВВС на Република Корея също могат да интегрират този тип ракета.

Администрацията на Програмата за отбранителни придобивания отбеляза, че новата ракетна програма „се очаква да отбележи ключов етап в развитието

на въздушните оръжейни системи на Корея и разширяването на националната отбранителна индустрия в авиационния сектор“. Тя подчерта, че местното внедряване на ракети „въздух-въздух“ е „от съществено значение за осигуряване на стратегическа автономност“ и би позволило по-гъвкави възможности за снабдяване с оръжия във време на променящ се геополитически натиск и променящи се разпоредби за контрол на износа. Нарастващата клиентска база за FA-50 и неговия тренировъчен вариант T-50 осигурява значителна потенциална клиентска база за новия тип ракети, като самолетите вече са продадени на Полша, Ирак, Сенегал, Тайланд, Индонезия и Филипините. Положени са по-широки усилия за постепенно премахване на вноса по програмата KF-21, като в момента се разработват планове за прекратяване на зависимостта от американския двигател F414 чрез разработване на местна алтернатива.

Стартирането на първата програма за ракети „въздух-въздух“ на Южна Корея следва представянето от страна на Северна Корея на собствени ракети „въздух-въздух“ с инфрачервено и радарно насочване на Националното изложение за отбранително развитие „ Самоотбрана 2021“ през октомври 2021 г. и въвеждането на радарно насочвания тип в експлоатация във фронтовите части през май 2025 г. Статусът на инфрачервено насочваната ракета „въздух-въздух“ на Северна Корея обаче остава несигурен, което повдига вероятността програмата да изчаква или закупуването на нови изтребители, или разработването на нови мерници, монтирани на нашлемник. Възможността Северна Корея да получи нови изтребители от Русия, включително изтребители от пето поколение Су-57 и модернизирани варианти на МиГ-29, е била повдигана многократно и би могла да добави допълнителна спешност към програмата KF-21 на Южна Корея и свързаните с нея усилия за разработване на ракети.