Времето днес: Значителни валежи, на места в планините - сняг

Днес ще остане облачно, на много места - и дъждовно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Значителни по количество ще бъдат валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Валежите ще бъдат временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици, в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони - и временно силен, североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°. Атмосферното налягане ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие - и временно силен, вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около нулата.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно - в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 6° и 11°. В началото на следващата седмица облачността ще се разкъса в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат близки до нулата, а дневните ще започнат да се повишават.