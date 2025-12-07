Сръбският премиер: Няма да има недостиг, енергийната ситуация в Сърбия е под контрол

Сръбският премиер проф. д-р Джуро Мацут заяви, че енергийната ситуация в страната в момента е напълно стабилна и под контрол и подчерта, че няма да има недостиг.

„Напълно сигурни сме, че контролираме ситуацията и ситуацията в енергийния сектор е напълно стабилна в момента, но с план да продължи да бъде такава“, каза Мацут пред РТС.

Той заяви, че ситуацията се анализира и че в екипа се водят постоянни дискусии с президента на републиката и всички отговорни министерства.

„Срещаме се много често и се срещаме с президента на републиката, а утре ще имаме продължение на тази среща, където всъщност анализираме текущата ситуация и правим оценка на риска“, каза Мацут.

Той добави, че президентът Вучич е ангажиран ежедневно и комуникира с всички участници в процеса, като подчерта, че това гарантира, че определено ще излезем от тази ситуация, пише „Политика”.

„Дори и да няма директно решение на настоящата ситуация, имаме потенциално решение, което ще използваме, но само ако всички останали са изчерпани. Следователно не сме без изход, държим въпроса под контрол, ситуацията е много стабилна и никой не трябва да се тревожи за енергийното бъдеще на Сърбия в този момент“, заяви сръбският премиер.

Мацут посочи, че доставките в момента се поддържат и че няма да има недостиг.

Той посочи, че има определени срокове и планове относно трансформацията на собствеността и бъдещето на НИС и цялата му инфраструктура.

„Не става въпрос само за една рафинерия в Панчево, а и за дистрибуторски центрове или за разпределение на енергия. Въпросът е много сложен, това е сложна система, която в известен смисъл е мудна, но от друга страна, трябва да бъде така и трябва да бъде надеждна и безопасна. Следователно, доставките в момента са напълно запазени и имаме непрекъснатост, която се счита за много добра до края на януари във всеки случай, но през този период до януари със сигурност очакваме разрешаване на тази ситуация“, каза Мацут.