IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Сръбският премиер: Няма да има недостиг, енергийната ситуация в Сърбия е под контрол

Вучич е ангажиран ежедневно

07.12.2025 | 11:14 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Сръбският премиер проф. д-р Джуро Мацут заяви, че енергийната ситуация в страната в момента е напълно стабилна и под контрол и подчерта, че няма да има недостиг.

„Напълно сигурни сме, че контролираме ситуацията и ситуацията в енергийния сектор е напълно стабилна в момента, но с план да продължи да бъде такава“, каза Мацут пред РТС.

Той заяви, че ситуацията се анализира и че в екипа се водят постоянни дискусии с президента на републиката и всички отговорни министерства.

„Срещаме се много често и се срещаме с президента на републиката, а утре ще имаме продължение на тази среща, където всъщност анализираме текущата ситуация и правим оценка на риска“, каза Мацут.

Той добави, че президентът Вучич е ангажиран ежедневно и комуникира с всички участници в процеса, като подчерта, че това гарантира, че определено ще излезем от тази ситуация, пише „Политика”.

„Дори и да няма директно решение на настоящата ситуация, имаме потенциално решение, което ще използваме, но само ако всички останали са изчерпани. Следователно не сме без изход, държим въпроса под контрол, ситуацията е много стабилна и никой не трябва да се тревожи за енергийното бъдеще на Сърбия в този момент“, заяви сръбският премиер.

Свързани статии

Мацут посочи, че доставките в момента се поддържат и че няма да има недостиг.

Той посочи, че има определени срокове и планове относно трансформацията на собствеността и бъдещето на НИС и цялата му инфраструктура.

„Не става въпрос само за една рафинерия в Панчево, а и за дистрибуторски центрове или за разпределение на енергия. Въпросът е много сложен, това е сложна система, която в известен смисъл е мудна, но от друга страна, трябва да бъде така и трябва да бъде надеждна и безопасна. Следователно, доставките в момента са напълно запазени и имаме непрекъснатост, която се счита за много добра до края на януари във всеки случай, но през този период до януари със сигурност очакваме разрешаване на тази ситуация“, каза Мацут.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

журо Мацут Сърбия НИС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem