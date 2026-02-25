Тръмп обяви Златна ера за Америка

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че „Америка е в Златна ера“ в началото на речта си „За състоянието на Съюза“, предаде Ройтерс.

„Нашата страна се завърна – по-голяма, по-добра, по-богата и по-силна от когато и да било“, заяви той, след като се качи на подиума в Камарата на представителите на САЩ под възгласите „САЩ, САЩ“ на републиканците, предаде БТА.

"Когато за последно говорих в тази камара преди 12 месеца, току-що бях наследил страна в криза, със стагнираща икономика, рекордно висока инфлация, широко отворена граница, ужасяващо попълване на състава на армията и на полицията,

необуздана вътрешна престъпност и войни и хаос по целия свят

Но днес, след само година, мога да кажа с достойнство и гордост, че ние сме постигнали трансформация, каквато никой не е виждал никога преди, и вековен обрат", каза Доналд Тръмп.

Тазгодишната реч е от огромно значение за президента на фона на спадането на популярността му, тревогите около Иран и високите разходи за живот на американците, както и наближаването на междинните избори през ноември, отбелязва Ройтерс.

Това е второто му обръщение „За състоянието на Съюза“ в рамките на 13 месеца откакто той се върна в Белия дом за втория си мандат. То дава на Тръмп възможност да се опита да убеди избирателите да оставят републиканците на власт. Президентът обаче е изправен пред сериозни политически препятствия в страната и в чужбина.

Тръмп бе посрещнат с бурни аплодисменти от републиканците в Камарата на представителите, но демократът Ал Грийн от Тексас бе изведен от залата в началото на речта, след като вдигна високо плакат с протест срещу Тръмп.

Грийн вдигна бял плакат с надпис: „Чернокожите не са маймуни“

Това бе препратка към видеоклип, публикуван по-рано този месец от Тръмп в социалните медии, в който бившият президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама са изобразени като маймуни. В крайна сметка Белият дом премахна видеоклипа, а Тръмп заяви, че той е бил публикуван от член на неговия екип.