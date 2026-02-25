IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ

Хиляди домакинства са без ток, има анулирани от 5700 полета

25.02.2026 | 07:34 ч.
Снежна покривка с дебелина до 94 сантиметра в Роуд Айлънд и Масачузетс затрупа източното крайбрежие на Съединените щати.

Някои щати и градове, включително Ню Йорк, въведоха забрана за пътувания в пика на стихията. Прекъснато беше електрозахранването на 600 хиляди домакинства. Вестник "Бостън Глоуб" не отпечата изданието си за първи път в своята 153-годишна история, съобщи БНТ.

Предупрежденията за екстремно зимно време обхванаха район от Северна Каролина до северната част на Мейн. Анулирани бяха повече от 5700 полета към и от Съединените щати. Бурята вече напусна територията на страната и крайбрежните райони на Източна Канада, но силните ветрове се очаква да продължат.

 

 

 

 

