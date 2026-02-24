IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Емил Дечев: Прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен

Служебният министър е готов да съдейства на ГДБОП

24.02.2026 | 09:16 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви пред БНР, че в момента наблюдаваме панически ходове на една система, която усеща края си.

Служебният министър добави, че вчера е бил информират от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила проверка срещу него.

“След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той  влезе в ролята на изпълняващ функциите кино критик, любител на филма "Туйн Пийкс". Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма”, обясни Дечев.

“В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите от бившето шоу на Слави Трифонов под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър”, каза още Дечев.

Служебният министър добави, че е готов да съдейства напълно на колегите си от ГДБОП.

 

Емил Дечев служебен министър МВР прокуратура ГДБОП проверка Борислав Сарафов Петрохан
