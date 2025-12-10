Австралия: първи ден след забраната на социалните мрежи за деца

Австралия започна да си връща контрола над гигантите в сферата на социалните медии с новите закони, забраняващи достъпа до тези платформи за деца под 16 години. Това заяви премиерът на страната Антъни Албанезе, цитиран от Франс прес.

"Това се случва за първи път в света. Именно Австралия показва, че й е дошло до гуша. Става въпрос за това семействата ни да си върнат контрола", каза Албанезе в реч по повод влизането в сила на ограничителните мерки.

Австралия стана първата страна в света, в която в полунощ местно време (15:00 часа днес българско – бел. ред.) влезе в сила забрана за употреба на социални мрежи за деца под 16 години, предаде Ройтерс.

Блокиран е достъпът на децата до мрежи като „ТикТок“ (TikTok), „Гугъл“ (Google) и „ЮТюб“ (YouTube) на компанията „Алфабет“ (Alphabet) и „Инстаграм“ (Instagram) и „Фейсбук“ (Facebook) на компанията „Мета“ ( Meta).

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара) съгласно нов закон, който беше разкритикуван от големите технологични компании и застъпници за свободата на словото, но бе приветстван от родители и защитници на правата на децата.

Американската компания "Мета" от своя страна предупреди, че въведената забра ще тласне младите хора към по-слабо регулирани и следователно не така сигурни платформи. "Многократно сме изразявахме безпокойство, че този зле замислен закон може да тласне тийнейджърите към по-малко регулирани платформи или приложения. Сега виждаме, че тези опасения се превръщат в реалност", се казва в изявление на компанията.

Приложенията "Лемън 8" (Lemon8) и "Йоуп" (yope), които не са засегнати от забраната на този етап, бележат ръст в класациите за теглене приложения в Австралия.

Според "Мета" много приложения не предлагат същите функции за сигурност като нейните, например тези при акаунтите за тийнейджъри. "Ще изпълним законовите си задължения, но продължаваме да се тревожим, че този закон ще отслаби безопасността на младежите", отбеляза компанията.

Собственикът на "Екс" Илон Мъск заяви днес, че неговата група ще се съобрази със забраната.

"Това не е наш избор – това изисква австралийският закон", посочи той в изявление при влизането в сила на мярката.

Целта на мярката е да предпази тези децата до 16-годишна възраст от тормоз и от алгоритми, които според австралийските власти ги излагат на съдържание, съдържащо насилие, и сексуално съдържание. /БТА