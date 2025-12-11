IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пуснаха на свобода сръбския наркобос Сретан Йосич

11.12.2025 | 06:53 ч. Обновена: 11.12.2025 | 07:12 ч. 10
Пуснаха на свобода сръбския наркобос Сретан Йосич

Сръбският наркотрафикант Сретен Йосич, известен в крими средите като Йоца Амстердам, излезе от затвора.

"На заседанието си на 10-ти декември Апелативният съд в Белград  уважи жалбата на защитата и освобождава условно Сретен Йосич за изтърпяване на наказанието от 15 години, на което е осъден от Висшия съд в Белград на 3 юни 2010 г. година. Съдът определи, че същият трябва да бъде освободен веднага. Условното освобождаване може да продължи най-дълго до 28 февруари 2026 г.", се казва в решението на съда, цитирано от "Данас".

Според Апелативния съд са изпълнени всички законови условия за условното освобождаване за Сретан и очаква осъденият да се държи добре, докато е на свобода, и по-специално, че няма да извърши ново престъпление до изтичане на срока, за който е произнесена присъдата.

63-годишният Йоцич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. В края на съдебното производство обаче той окончателно беше оправдан, но той беше преместен от Централния затвор в Забела, за да излежи 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, през 1995 г. 

Сретен Йосич често е пребивавал в България с паспорт под чуждо име. През 2002 г. той бе задържан у нас и екстрадиран в Холандия, за да излежи друга присъда. 

През 2001 г. Йосич се укрива в България под фалшива самоличност, бягайки от международно издирване. През април 2002 г. Йосич е арестуван в София, тогава главен секретар на МВР е Бойко Борисов. След акцията той започва да движи със засилена охрана като се появяват слухове за готвен атентат срещу него.

сретан йосич бойко борисов
