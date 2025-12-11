Кабинетът “Желязков” падна: Оттук нататък кой носи отговорност?

Кабинетът "Желязков" подаде оставка, по-малко от 24 часа след може би най-мащабните протести за последните 30 години. Премиерът в оставка Росен Желязков обясни, че гражданската енергия трябва да бъде подкрепена.

Но прехвърли отговорността към лидерите на "Продължаваме промяната-Демократична България", както и към гражданите. На същото мнение са и от ИТН, които заявиха, че гражданите ще си носят последствията.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че отговорността за оставката е на мандатоносителя.

"Очаквах по-скоро оставката да дойде след 1 януари, защото мислех, че управляващите ще тупат топката и ще се опитат да запазят имидж преди да приемем еврото", заяви медийният експерт доц. Иво Инджов.

"Измисленият свят, в който живеят управляващите, обрисуван от медиите и инфлуенсърите, върху които имат влияние, е интересно. В техния сценарий не беше включено излизането на толкова много хора на площадите в страната", коментира журналистът Георги Марчев.

"Тази оставка се очакваше - това е шести вот на недоверие. Естествена е, защото правителството стана много трудно. Нещо позитивно е - това са хора, които са политически опортюнисти", посочи изборният експерт Стоил Цицелков.

