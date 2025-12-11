IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Срещу Тимур Миндич бил извършен опит за покушение в Израел

Украинският бизнесмен е обвиняем по делото за корупция "Мидас“

11.12.2025 | 08:40 ч. 2
Снимка Уикипедия

Срещу украинския бизнесмен Тимур Миндич, който е обвиняем по делото за корупция "Мидас“, е бил извършен опит за покушение. За това съобщава олигархът Игор Коломойски по време на съдебното заседание, предава "Суспільне“.

Коломойски, по време на разглеждането на жалбата срещу неговата мярка за неотклонение е посочил, че покушението срещу Миндич "е било извършено“ в Израел на 28 ноември.

Служителите на реда в страна не успяха да задържат Миндич - той замина за Израел. Според Държавната гранична служба на Украйна бизнесменът е напуснал страната законно. /Фокус

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тимур миндич израел покушение мидас корупция
