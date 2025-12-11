Украински военноморски дронове се насочват към "сенчестия флот" на Русия

Източник от украинските служби за сигурност заяви, че военноморски дронове са атакували и повредили петролен танкер в сряда. Танкерът е бил част от "сенчестия флот" на Русия, който се използва за превоз на петрол въпреки санкциите.

Украйна е атакувала три от тези кораби за броени дни, като е насочена към руския енергиен сектор, пише Business Insider.

Украинските сили са използвали военноморски дронове, пълни с експлозиви, за да атакуват петролен танкер, идентифициран като част от "сенчестия флот" на Русия в Черно море в сряда, съобщи източник от службите за сигурност пред Business Insider.

Ударът с военноморски дрон срещу танкера "Дашан" е третата подобна атака за по-малко от две седмици, тъй като Украйна засилва кампанията си за удари на далечни разстояния срещу руския енергиен сектор, като все по-често се насочва към кораби в морето, както и към наземни петролни съоръжения.

Военноморските дронове "Sea Baby" са ударили танкера и са причинили "критични щети" на плавателния съд, като първоначалните индикации сочат, че ударът е напълно деактивирал плавателния съд, разкри в сряда източник от Службата за сигурност на Украйна, основната агенция за вътрешна сигурност на страната.

Източник от СБУ, упълномощен да говори анонимно, за да обсъжда чувствителни военни събития, заяви, че "Дашан" е плавал под знамето на Коморските острови и се е движил през изключителната икономическа зона на Украйна в посока Новоросийск, руски пристанищен град и голям петролен терминал.

Публично достъпни данни за проследяване на кораби за последно показаха "Дашан" в средата на Черно море.

Танкерът е плавал с максимална скорост с изключен транспондер, каза източникът от службите за сигурност. Те добавиха, че атаката е извършена в сътрудничество с украинския флот и споделиха кадри, заснети от дронове Sea Baby, показващи множество попадения в кораба.

Няколко западни държави и Европейският съюз санкционираха танкера на стойност 30 милиона долара, който е бил използван за износ на руски петрол и е известно, че плава с изключен транспондер, съобщи украинската военна разузнавателна агенция HUR.

Атаката в сряда изглежда е третият път през последните две седмици, в който Украйна е извадила от строя танкер, принадлежащ на „сенчестия флот“. В края на ноември СБУ използва военноморски дронове, за да удари и повреди два кораба, преди да се натоварят в Новоросийск.

"Сенчестият флот" е съвкупност от стотици кораби, които Москва използва за транспортиране на петрол

и заобикаляне на санкциите върху износа на енергия, основен източник на приходи. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е призовавал международните партньори на Киев да направят повече, за да предотвратят експлоатацията на корабите.

"СБУ продължава да предприема активни мерки за намаляване на постъпленията на петродолари в бюджета на Руската федерация“, каза източникът от службите за сигурност в сряда, според превод на техните забележки, споделен с Business Insider.

През последните месеци Украйна засилва атаките си срещу руския енергиен сектор, приходите от който подхранват военните ѝ усилия. Киев използва дронове с голям обсег, за да удари петролни рафинерии и други съоръжения и инфраструктура в цялата страна.

Трите атаки срещу танкери изглежда отразяват нова промяна за Украйна – такава, че сега все повече атакува кораби в морето, а не само сухопътни цели.