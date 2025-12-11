Меркурий в Стрелец на 11 декември - откриваме новото

На 11 декември планетата на мисълта и комуникацията Меркурий ще премине в знака на зодия Стрелец. Ще остане така до 2 януари 2026 година, създавайки условия за нов цикъл на мислене, общуване и интелектуално развитие.

Този транзит идва след период на ретроградност, който често носи объркване, забавяне на комуникации и трудности при вземането на решения. Сега, с директното движение на Меркурий в огнения Стрелец, се открива възможност за ново начало, по‑ясна мисъл и откровеност в общуването.

Меркурий в Стрелец насърчава философско и глобално мислене, различно от аналитичния и детайлен подход на други знаци. Сега хората са по-склонни да се интересуват от по-широки концепции, идеи и глобални теми.

Любознателността и стремежът към нови знания и преживявания се засилват, като това включва както буквално пътувания, така и духовни или интелектуални изследвания. Комуникацията става по‑открита, честна и директна, с акцент върху смисъла и ценностите, а не върху незначителните подробности.

Източник: Меркурий преминава в Стрелец на 11 декември – време е за разширяване на хоризонтите