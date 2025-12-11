IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Американски самолети срещу китайски ракети: Тайланд и Камбоджа отново са във война

Въведен през 70-те години на миналия век, F-16 Fighting Falcon е основен самолет в бойната авиация

11.12.2025 | 20:27 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Напрежението между две съседни държави в Югоизточна Азия вкарва в действие изтребителя F-16 Fighting Falcon.  Дипломатическо решение, постигнато с посредничеството на Съединените щати между двете страни, се провали и избухнаха бойни действия, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Изтребителите F-16 Fighting Falcon на Кралските тайландски военновъздушни сили са нанесли удари по цели в Камбоджа, след като напрежението между двете страни ескалира в маломащабен конфликт.

Според изявление, Кралските тайландски военновъздушни сили са нанесли удари по военни цели в Камбоджа по границата с Тайланд. В светлината на събитията, камбоджанската армия е мобилизирала силите си и тежките оръжейни системи, включително артилерийски и ракетни артилерийски системи. Тайландските F-16 са се фокусирали върху тези оръжейни системи, както и върху други потенциални военни цели. Тайландските изтребители използват главно бомби Mk 82 с прецизно насочвани навигационни системи за планиране.

По време на един от ударите тайландски изтребители F-16 удариха казино , което камбоджанската армия преустрои в команден и контролен център и оръжеен склад. 

Интересното е, че произведените в САЩ тайландски F-16 се изправят срещу тежки оръжейни системи, произведени в Китай и Русия, на бойното поле.

Например, камбоджанската армия използва редица китайски реактивни системи за залпов огън PHL-03 и руски ракетни установки BM-21. Конфликти и инциденти като този, който се случва в Югоизточна Азия, предлагат рядка възможност за произведените в САЩ оръжия да се изправят срещу тези на почти равни противници. 

Кралските тайландски военновъздушни сили разполагат с приблизително 50 изтребителя F-16 Fighting Falcon. Изтребителите обаче са от по-стари версии, като в употреба са 36 F-16A (едноместни) и 14 F-16B (двуместни). Общо Тайланд е получил 52 F-16 от Съединените щати (на четири отделни части) и седем самолета от близкия Сингапур. Въпреки възрастта си, тези изтребители са пионери във военния отговор на Тайланд, демонстрирайки трайните качества на F-16. 

В допълнение към F-16, Кралските тайландски военновъздушни сили експлоатират малък брой изтребители JAS 39 Gripen. По-конкретно, страната от Югоизточна Азия използва седем JAS 39C и четири JAS 39D. Но въоръжените сили очакват да обнове флота си от изтребители, произведени в Швеция, с добавянето на JAS 39E Gripen.

Въведен през 70-те години на миналия век, F-16 Fighting Falcon е основен самолет в бойната авиация оттогава. F-16 е един от основните изтребители на ВВС на САЩ в продължение на десетилетия. 

Най-модерната версия на F-16 е Viper. Освен това, F-16 е един от най-популярните изтребители в света, с над 2000 в експлоатация в близо 30 страни. Това е втората активна военна зона, в която F-16 участва в бойните действия, след войната в Украйна.

