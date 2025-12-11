Кириакос Пиеракакис е избран за председател на Еврогрупата

Гръцкият министър на финансите Кириакос Пиеракакис беше избран за председател на Еврогрупата в забележителен обрат за страна, която преди десет години бе на ръба да напусне еврозоната, предаде АФП.

Пиеракакис получи подкрепата на своите колеги по време на заседание в Брюксел, като второто място остана за белгиеца Венсан Ван Петегем.

“Гърция измина дълъг път през последните 10 години. Твоят избор днес като председател на Еврогруп, скъпи Кириакос Пиеракакис, е значимо признание за този напредък“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в X. Той добави, че очаква съвместна работа за укрепване на растежа и конкурентоспособността на Европа за благото на гражданите и общата валута.

Пиеракакис наследява ирландеца Паскал Донъхю, който изненадващо подаде оставка миналия месец. 42-годишният Пиеракакис зае поста министър на финансите на Гърция през март, след като преди това е бил министър на цифровото управление и образованието. Неговият успех отразява впечатляващото преобразяване на страната му — от “черната овца“ на еврозоната до ярък пример за икономическо възстановяване и стабилност.

“Днес е горд ден за нашата страна“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в официално съобщение, като определи избора на Пиеракакис като „ярко признание за положителната траектория на Гърция“.

Гръцкият дълг и финансовите предизвикателства на страната години наред бяха сред основните теми на Еврогрупата, като за кратко време се постави под въпрос оставането на Гърция в еврозоната. След години на строги икономии и болезнени реформи Гърция вече отчита бюджетен излишък и икономически растеж, който надвишава средния за Европейския съюз.

Пиеракакис ще встъпи в длъжност на 12 декември за мандат от две години и половина и се очаква да председателства първата си среща на 19 януари 2026 г. “Това е щастлив край — преди малко повече от 10 години именно Еврогрупата разработи и приложи мерки за спасяването на Гърция. Днес страната се е възстановила и намалява публичния си дълг“, отбеляза френският министър на финансите Ролан Лескюр.

Ван Петегем и Пиеракакис, и двамата представители на център-дясното политическо пространство, се съревноваваха за поста след като 51-годишният Донъхю обяви на 20 ноември, че се оттегля, само няколко месеца след преизбирането си. Междувременно Донъхю пое висок пост в Световната банка.

Ръководителят на Еврогрупата има значимо влияние върху икономическата политика в ЕС, като Донъхю бе сред най-влиятелните гласове в Брюксел заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Създадена през 1997 г., Еврогруп координира икономическите и бюджетните политики на 20-те страни от еврозоната, които скоро ще станат 21, след като България се подготвя да приеме еврото от 1 януари 2026 г.

На 11 декември Еврогрупата официално откри процедурата за номинации за поста вицепрезидент на Европейската централна банка, тъй като мандатът на испанеца Луис де Гиндос изтича през май догодина. / БГНЕС