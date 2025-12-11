Левски разби "тигрите" от Бистрица и е на 1/4-финал за Купата

Левски разби с 3:0 Витоша Бистрица на "Герена" и без проблеми се класира на 1/4 финал за купата на България. Точни за "сините" през второто полувреме бяха Радослав Кирилов и Марин Петков, преди почивката пък Румен Гьонов си набута автогол.

Треньорът Хулио Веласкес започна с повечето си титуляри, като една от промените бе на върха на атаката. Борислав Рупанов стартира вместо Мустафа Сангаре и бе в основата на първия гол за "сините". Нападателят засече с глава центриране на Мазир Сула и удари греда, а Румен Гьонов пробва да изчисти топката, но вместо това я изпрати в мрежата на Витоша в 11-ата минута.

В средата на полувремето Сула получи контузия и бе заменен принудително от Карл Фабиен.

Левски доминираше в остатъка от първото полувреме, но не вкара втори гол. Попадение на Кирилов бе отменено заради засада, а халфът Акрам Бурас бе неточен от удобна позиция и така двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 1:0.

Кирилов и Бурас обаче бяха в основата на второто попадение за "сините", което падна в 51-та минута. Българинът напредна по лявото крило и подаде на алжиреца до аутлинията, а той му върна топката и Кирилов се разписа за 2:0. Минути по-късно Бурас удари греда след бърза контра на Левски.

Третото попадение обаче не закъсня и отново дойде след двойно подаване. Фабио Лима, стартирал на левия бек, отне топката в половината на Витоша и комбинира с Марин Петков, който пък пусна извеждащ пас за Гашпер Търдин. Словенецът върна на юношата на "сините" пред вратата и той бе точен с третия гол в 65-ата минута.

Левски продължи да доминира и пропусна още положения, а мачът завърши при резултат 3:0.