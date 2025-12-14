Какви са исканията на протестиращите гръцки земеделци към правителството?

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, на което отхвърлиха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за разговори в понеделник, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

По-конкретно исканията, които издигат земеделците и животновъдите, са следните:

Прекратяване на наказателните действия срещу участници в протестите с решение на парламента.

Изплащане на сумите, които дължи правителството както за субсидии, така и за компенсации или други плащания.

Минимални гарантирани цени.

Електрически ток на цена от 7 евроцента на киловатчас.

Свободно от акцизи и данъци гориво „на колонката“.

Намаляване на себестойността на производството.

Закриване на енергийната борса.

Оздравяване на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Разпределяне на сумите от ОПЕКЕПЕ, с които е злоупотребено, на действителните правоимащи.

Въвеждане на контролен механизъм в ОПЕКЕПЕ.

Отмяна на решението за прехвърлянето на дейността на ОПЕКЕПЕ към Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).

Оповестяване на имената на злоупотребилите.

Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни. Те настояват за:

Ваксинация на животните с пълна компенсация на загубите.

Възстановяване на изгубения доход.

Безплатно възстановяване на стадата.

Земеделците настояват исканията им да бъдат удовлетворени, преди да седнат на масата на диалога.

В заседанието в Никея участваха около 600 представители на 57 блокади в цяла Гърция. Те решиха да засилят протестните си действия от понеделник.

Земеделците в Гърция протестират с блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и летища вече две седмици. Повод за протеста им беше закъснението в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал, който обхвана ОПЕКЕПЕ по-рано тази година, пише БТА.