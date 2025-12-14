IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какви са исканията на протестиращите гръцки земеделци към правителството?

Те подготвиха списък с нещата, за които настояват

14.12.2025 | 14:00 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, на което отхвърлиха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за разговори в понеделник, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

По-конкретно исканията, които издигат земеделците и животновъдите, са следните:

  • Прекратяване на наказателните действия срещу участници в протестите с решение на парламента.
  • Изплащане на сумите, които дължи правителството както за субсидии, така и за компенсации или други плащания.
  • Минимални гарантирани цени.
  • Електрически ток на цена от 7 евроцента на киловатчас.
  • Свободно от акцизи и данъци гориво „на колонката“.
  • Намаляване на себестойността на производството.
  • Закриване на енергийната борса.
  • Оздравяване на агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.
  • Разпределяне на сумите от ОПЕКЕПЕ, с които е злоупотребено, на действителните правоимащи.
  • Въвеждане на контролен механизъм в ОПЕКЕПЕ.
  • Отмяна на решението за прехвърлянето на дейността на ОПЕКЕПЕ към Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).
  • Оповестяване на имената на злоупотребилите.
  • Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни. Те настояват за:
  • Ваксинация на животните с пълна компенсация на загубите.
  • Възстановяване на изгубения доход.
  • Безплатно възстановяване на стадата.

Земеделците настояват исканията им да бъдат удовлетворени, преди да седнат на масата на диалога.

В заседанието в Никея участваха около 600 представители на 57 блокади в цяла Гърция. Те решиха да засилят протестните си действия от понеделник.

Земеделците в Гърция протестират с блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и летища вече две седмици. Повод за протеста им беше закъснението в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал, който обхвана ОПЕКЕПЕ по-рано тази година, пише БТА.

