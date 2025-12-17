Само една жена в новото чешко правителство

Алена Шилерова е единствената жена в новото чешко правителство. Президент Петър Павел назначи кабинета на новия премиер Андрей Бабиш, предадоха чешката новинарска агенция ЧТК и Ройтерс.

Соченото за дясно и популистко движение "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на Бабиш спечели на тазгодишните парламентарни избори, които бяха произведени на 3 и 4 октомври. АНО и коалиционните им партньори от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и дясното движение на "Автомобилистите" разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.

В новото правителство АНО ще има осем министерски кресла, СПД ще има три, а "Автомобилистите" ще управляват четири министерства. Лидерът на "Автомобилистите" Петър Мацинка ще бъде министър на външните работи и временно и министър на околната среда. Мацинка ще бъде и вицепремиер.

Вицепремиери ще бъдат също министърът на индустрията и търговията Карел Хавличек от АНО и министърката на финансите Алена Шилерова, също от АНО. Хавличек и Шилерова са ключови фигури за АНО и са заместник-председатели на движението на Бабиш. Вицепремиер ще бъде и министърът на отбраната Яромир Зуна от СПД.

Миналата седмица президентът Павел назначи Бабиш за премиер.

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт, след като прекара четири години в опозиция. Той вече има един премиерски мандат зад гърба си, от 2017 до 2021 г.