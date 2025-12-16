ЕК предлага отмяна на забраната за нови коли с двигатели с вътрешно горене

Европейската комисия предложи днес да отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., като отстъпи пред натиска на европейската автомобилна индустрия и на някои държави членки, предаде ДПА.

Съгласно ревизираните планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто спрямо равнищата от 2021 г., вместо предвиденото досега пълно – 100-процентово – намаление. Оставащите 10 на сто от емисиите ще трябва да бъдат компенсирани чрез използване на нисковъглеродна стомана, произведена в Европейския съюз, както и чрез прилагане на устойчиви горива, включително т.нар. е-горива и биогорива, съобщи Европейската комисия.

По този начин, според Комисията, след 2035 г. ще могат да продължат да се регистрират плъгин-хибридни автомобили (PHEV), превозни средства с удължен пробег, меки хибриди и автомобили с двигатели с вътрешно горене, наред с изцяло електрическите и водородните автомобили.

През 2022 г. Европейският съюз прие решение, според което от 2035 г. новите леки автомобили и ванове, продавани на територията на блока, не трябва да отделят въглеродни емисии, с което на практика се предвиждаше прекратяване на регистрацията на нови превозни средства с традиционни двигатели с вътрешно горене. След продължителни апели, включително от германското правителство и от представители на автомобилната индустрия, Европейската комисия обяви, че ще преразгледа регламента за поетапното им премахване.

Европейската автомобилна индустрия е под натиск заради засилената конкуренция от Китай и трудния преход към електрическа мобилност, което води до финансови загуби и значителни съкращения на работни места. „Автомобилният сектор в Европа е на кръстопът. Трябва да действаме сега, за да гарантираме, че той ще остане неразделна част от индустриалното бъдеще на Европа, а не само част от нейното минало“, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

По данни на Европейската комисия автомобилната индустрия допринася с около 7 на сто за брутния вътрешен продукт на ЕС и осигурява заетост на близо 14 милиона души. В същото време Комисията представи и допълнителни стимули за производителите да пускат на пазара повече малки и достъпни електрически автомобили, произведени в ЕС, както и мерки за увеличаване на дела на превозните средства с ниски или нулеви емисии в корпоративните автопаркове.

Комисията подчерта, че предложените промени не означават отказ от дългосрочната цел Европейският съюз да постигне климатична неутралност до 2050 г. „Искаме нашите индустрии да бъдат лидери в прехода към нисковъглеродна икономика, защото това е най-доброто за климата, конкурентоспособността и независимостта на Европа“, заяви еврокомисарят по климата Вопке Хоекстра. Той добави, че се въвежда по-голяма гъвкавост за производителите, която обаче ще трябва да бъде компенсирана чрез използване на устойчиви материали и горива.

Предложените промени подлежат на разглеждане и одобрение от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, пише БТА.