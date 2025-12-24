Две пълни слънчеви затъмнения ни очакват през 2026 година

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, заяви пред БТА директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) във Варна Свежина Димитрова.

Първото ще бъде на 17 февруари. Живеещите в Европа обаче няма да могат да го наблюдават, посочи Димитрова. Затъмнението на слънчевия диск ще видят най-добре хората, които се намират в Южна Африка и Южна Америка.

На 2 срещу 3 март ще има пълно лунно затъмнение. По думите на Димитрова то ще може да бъде наблюдавано от Източна Европа, Азия, Австралия, но у нас няма да се вижда добре.

На 12 август ще бъде второто пълно слънчево затъмнение за годината. Ще имат възможност да го видят и жителите на някои от европейските страни. Димитрова уточни, че част от екипа на НАОП – Варна ще пътува да Испания, за да наблюдава феномена.

В България затъмнението ще се вижда съвсем скромно, все едно е отхапана малка част от слънчевия диск, допълни директорът на Обсерваторията. От нашата страна ще се вижда добре частичното лунното затъмнение на 27 срещу 28 август.

През 2027 г. се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение, каза още Димитрова. То ще бъде на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина.

Директорът на НАОП посочи още, че през следващата година не се очаква край Земята да минават впечатляващи комети. Изненади обаче винаги може да има, допълни Димитрова пред БТА.