Напрежение в Англия: Полицаи слагат белезници на умиращ студент

Протест след убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци със силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти.

Протестиращи са хвърляли бутилки, камъни и кофи за боклук срещу полицаите в британския град Саутхемптън по време на митинг, организиран в знак на протест срещу убийството на студент, предаде Франс прес.

Демонстрантите са изразявали възмущение от обстоятелствата около убийството на 18-годишния студент Хенри Новак, извършено от сикх, който беше осъден за това престъпление. Протестиращите са се насочили към мястото на престъплението, след което са нападнали полицаи, които са блокирали пътя им.

Министърката на вътрешните работи на Обединеното кралство Шабана Махмуд осъди насилието по време на протестите и го определи като „срамно“. Тя заяви в Екс, че „нищо не може да оправдае превръщането на тази трагедия в повод за насилие и безредици“. „Тези, които са отговорни, трябва да очакват пълната строгост на закона“, допълни тя.

Снощи над хиляда души, сред които и крайнодесният активист Томи Робинсън, се събраха пред полицейското управление в Саутхемптън, скандирайки „Правосъдие за Хенри“ и обвинявайки полицията в „двойни стандарти“. След това протестът ескалира в сблъсъци със силите на реда.

23-годишният сикх Викрум Дигва беше осъден в понеделник на доживотен затвор за убийството на 18-годишния Хенри Новак.

Студентът е бил намушкан пет пъти, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън на 3 декември 2025 г.

Видео, разпространено от полицията в понеделник вечерта след осъждането на Викрум Дигва и показващо действията на полицаите по време на инцидента, предизвиква силен обществен отзвук в страната. На кадрите се вижда как студентът лежи на земята при пристигането на полицаите и няколко пъти казва с отслабнал глас: „Не мога да дишам“ и „Намушкан съм“, а полицаите му слагат белезници.

Убиецът е излъгал полицията, твърдейки, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Видеото показва как полицията разговаря с Викрум Дигва, преди да сложи белезници на Хенри Новак и да му съобщи, че е арестуван, въпреки че той вече не реагира.

Кадрите, показани на съдебните заседатели по време на процеса, са публикувани от полицията на графство Хемпшър след „консултация със семейството на Хенри“.

Действията на полицията се разследват от независимата полицейска служба за контрол, чийто доклад трябва да бъде публикуван в рамките на три месеца. Бащата на убития студент призовава за „пълно, смело и прозрачно разследване“, като твърди, че синът му е бил третиран от полицията „нечовешки и унизително“.

Британският премиер Киър Стармър нарече кадрите „ужасяващи“ и казва, че му се е „догадило, докато ги е гледал“. Според него полицията ще трябва да отговаря на „сериозни въпроси“.

Лидерът на британската антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж заяви: „Живеем в държава на двойни стандарти, където правата и привилегиите на белите имат по-малка стойност от тези на етническите малцинства“. Той отбелязва, че думите на Хенри Новак, че не може да диша, са същите като последните думи на Джордж Флойд, афроамериканецът, убит от полицай в САЩ през 2020 г.

По време на събирането пред полицейското управление в Саутхемптън Томи Робинсън обвини полицията, че се отнася към белите граждани като към „втора категория“.

Действията на полицията бяха разкритикувани и от американския милиардер Илон Мъск, който е заяви, че е готов да финансира съдебно дело срещу полицията на графство Хемпшър.

Полицията се извини в петък, заявявайки, че е била „подведена“ от лъжите на Викрум Дигва. В изявление вчера в Екс тя заяви, че има „масиран поток от дезинформация“ по случая и заплахи срещу полицейските служители.

Викрум Дигва е нападнал Хенри Новак с нож с дължина около 20 см, който е заявил, че носи заради религията си. Семейството на убиеца вчера се извинява на семейството на Хенри Новак, а също и на сикхската общност за това, че „неправомерно е накърнило нейното име“.

Викрум Дигва се яви за кратко пред съда в Саутхемптън и вчера заедно с баща си и брат си по обвинения, свързани с притежание на оръжия – включително мачете и мечове, открити от полицията ден след убийството, посочва БТА.