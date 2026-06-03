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Радев: Пенсии няма да се намаляват, няма да купуваме ракети за F-16 за милиард

Предложена е смяна на особения управител на "Лукойл"

03.06.2026 | 10:37 ч. Обновена: 03.06.2026 | 10:44 ч. 161
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Премиерът Румен Радев заяви преди началото на МС, че пенсии няма да се намаляват, няма да купуваме ракети F-16 за млрд. , а за майчинството изобщо не е ставало въпрос. 

"От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 млрд., но преди да си тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. 

Пенсии няма да се намаляват, напротив пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери", коментира Радев. 

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Премиреът заяви, че след заседанието вицепремиерът Донев ще запознае журналистите с нерадостната реалност във финансите, която "се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж". 

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Той съобщи също, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. 

"Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията", каза Радев. 

Преди малко приключи Съветът за сигурност към МС, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС, съобщи Радев. 

Премиерът каза, че възобновяват работата по Плана за справедлив преход.  

"Планът е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони", заяви Радев.

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Тагове:

Радев пинсии ракети F_16 Лукойл
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