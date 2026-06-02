Рецептата Dnes: Класическото френско ястие Кок о Вен

Кок о Вен (Coq au Vin) е едно от най-емблематичните класически френски ястия, което произхожда от провинция Бургундия. Името му буквално означава „петел във вино“. Традиционно се приготвя с по-стар петел, който се задушава дълго време в богато червено вино, за да омекне месото и да поеме всички аромати. Днес най-често се прави с пиле.

Ястието съчетава нежно месо, хрупкав бекон, сладки перлени лукчета, ароматни гъби и гъст, дълбок сос от вино. То е идеално за специални поводи и истински ценители на френската кухня. Бавното приготвяне си заслужава – резултатът е изключително ароматно и впечатляващо ястие.

Необходими продукти (за 4-6 порции)

1 цяло пиле (около 1,5–1,8 кг), нарязано на 8–10 парчета

150 г бекон или панчета, нарязани на кубчета

200 г шампиньони (или други гъби)

150–200 г перлени лукчета (или 2 големи глави лук)

3–4 моркова

4 скилидки чесън

1 бутилка (750 мл) добро червено вино (Бургундско, Пино Ноар)

300–400 мл пилешки бульон

2–3 с.л. бренди или коняк (по желание)

3 с.л. брашно

50 г масло

2–3 с.л. зехтин

Подправки: сол, черен пипер, 2–3 дафинови листа, 4–5 клонки мащерка, връзка магданоз

По желание: 1 с.л. доматено пюре

Начин на приготвяне

Мариноване (по желание, но препоръчително): Накиснете парчетата пиле в червеното вино с дафинов лист и мащерка за 4–12 часа в хладилник.

Загрейте масло и зехтин в голям тиган или чугунен съд. Запържете бекона до хрупкавост и го извадете. В същата мазнина запържете пилето от всички страни до златисто. Извадете го.

В същия съд запържете лука, морковите и чесъна. Добавете гъбите. Поръсете с брашно и разбъркайте.

Задушаване: Върнете пилето и бекона. Полейте с бренди и фламбирайте. Добавете виното от маринатата, бульона, подправките и доматеното пюре. Оставете да заври, след което намалете огъня, покрийте и задушавайте на слаб огън 45–60 минути (или 2 часа при по-ниска температура), докато пилето омекне.

Отстранете подправките. Ако сосът е рядък, сгъстете го с малко масло и брашно. Поръсете с пресен магданоз.

Поднася се с картофено пюре, паста или пресен хляб.